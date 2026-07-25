Ολυμπιακός: Ο απολογισμός των φιλικών, τα «φαντάσματα» του παρελθόντος και η πιθανή ενίσχυση

Μετά και την ήττα με την Άλκμααρ, οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους στην Ολλανδία και πρέπει να είναι έτοιμοι για τα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν στις 4 και 11 Αυγούστου.

Ο Ολυμπιακός παρότι για ένα ημίχρονο έδειξε την ανωτερότητά του και βρήκε μάλιστα γκολ με στημένο, κάτι που έχει να γίνει από τον Φεβρουάριο, στο δεύτερο ημίχρονο ένας κακός του «κλώνος» εμφανίστηκε στο χορτάρι και δέχτηκε την ανατροπή από τους Ολλανδούς. Βέβαια για αυτό το λόγο υπάρχουν τα φιλικά και σίγουρα το μάτι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είδε πολλά παραπάνω από μία απλή ήττα.

Τα κενά στα «μετόπισθεν» και το ξεκαθάρισμα

Το μεγαλύτερο αρνητικό πρόσιμο στα φιλικά των «ερυθρολέυκων» είναι τα γκολ που δέχτηκε η εστία τους, τα οποία φτάνουν τον αριθμό 10 σε μόλις 6 παιχνίδια. Ένα θέμα που υπήρχε στην προηγούμενη σεζόν ήταν ακριβώς το ίδιο. 'Οτι η άμυνα των Πειραιωτών θα μπορούσε να πάει από το άριστο στο «μέτριο» σε διάστημα ολίγων λεπτών. Σίγουρα το γεγονός ότι η «δεξαμενή» της άμυνας γεμίζει με παίκτες παίζει το ρόλο του και μάλιστα οι περισσότεροι δεν έχουν βρεθεί καν συμπαίκτες ακόμα. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, δεν έχει καν βασικό τερματοφύλακα ώστε να ολοκληρωθεί η «αλυσίδα» της αμυντικής γραμμής. Όμως αυτό που θα αναγκαστεί ο σύλλογος να κάνει, αν εξαιρέσει κανείς την τετράδα στα στόπερ, είναι να βρει τη χρυσή... τομή στους οπισθοφύλακες. Ευτυχώς τα πρώτα δείγματα του Σάλιακα ήταν θετικά, αλλά έγινε αναγκαστική αλλαγή από το παιχνίδι λόγω προβλήματος τραυματισμού, το οποίο προσθέτει περισσότερο πονοκέφαλο στον προπονητή των Πειραιωτών.

Η βελτίωση στην επίθεση και η γεμάτη «τράπουλα»

Για να μην βλέπουμε μόνο τα «στραβά» είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός, ότι ο Ολυμπιακός με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Άγιαξ, βρήκε γκολ σε όλα του τα παιχνίδια και μάλιστα με τα εξτρέμ και τα σέντερ φορ του να έχουν ιδιαίτερο πλουραλισμό. Ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή έχει στη διάθεσή του παίκτες όπως ο Αντρέ Λουίζ, ο Ζέλσον Μάρτινς, ο Ζότα Σίλβα, ο Φορτούνης και τους τρεις σέντερ φορ(αν μείνει ο Γιάρεμτσουκ), οι οποίοι σκόραραν 7 γκολ σε 6 παιχνίδια όλοι μαζί και παρότι η «ουρά» είναι μεγάλη με 1-2 πινελιές ακόμη το «πορτρέτο» του Ισπανού μπορεί να βγει εντυπωσιακό.

Το σημαντικό αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό είναι τα προκριματικά και τίποτα άλλο και αν οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι απέναντι στη Ναϊμέγκεν και περάσουν(εύκολα ή δύσκολα), τότε το πλάνο θα γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο.