Καραπαπάς για Τζολάκη:« Είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης, επιστρέφει από την Ολλανδία και τη προετοιμασία του Ολυμπιακού, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ.

Ο αντιπρόεδρος της ομάδας Κώστας Καραπαπάς, έκανε τις δηλώσεις του για τη συγκεκριμένη μεταγραφή και αναφέρθηκε στις επιθυμίες και τα όνειρα του παίκτη, αλλά και το πόσο τον βοήθησε ο σύλλογος.

💬✅ «Ο Τζολάκης θεώρησε πως τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να πάει στην Premier League»



➡️ Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε για το μέλλον του Κωνσταντή Τζολάκη.



🇳🇱 Αποστολή στην Ολλανδία: Σπύρος Τζάνης#OlympiacosFC pic.twitter.com/ztPtjcovZs — Athletiko (@athletiko_gr) July 24, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Κωνσταντής από τότε που κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα.

Όπως γνωρίζετε, ο Τζολάκης είναι παιδί της ακαδημίας μας, είναι παιδί δικό μας. Έχει αναδειχθεί μέσα από τον Ολυμπιακό και εννέα χρόνια τώρα κάθε ημέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, εμείς είμαστε μαζί του. Ξέρουμε πότε είναι άρρωστος, ποια είναι τα παράπονά του, πότε είναι τραυματίας, πότε πονάει, πότε κάνει ένεση για να παίξει. Άρα σίγουρα νοιαζόμαστε πολύ περισσότερο γι’ αυτό απ’ ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι.

Πέρυσι και πρόπερσι ο Κωνσταντής είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Στην Premier League, στην Ισπανία, την Ιταλία. Σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εμείς του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή.

Εκείνος θεώρησε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πάει στην Premier League. Υπάρχει μία πρόταση την οποία όλοι γνωρίζετε. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, όμως ο Κωνσταντής ήταν εντελώς εκτός ομάδας όπως είδατε. Δεν ήθελε να αγωνιστεί ούτε στα φιλικά, ούτε πουθενά αλλού».