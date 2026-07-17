Κωνσταντής Τζολάκης: Από τα Χανιά και τα «τσικό» του Ολυμπιακού, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Το ποδοσφαιρικό του «πείσμα» και η αντίληψη στο πώς πρέπει να παίζεται η θέση του τερματοφύλακα στο σημερινό ποδόσφαιρο, τον έφεραν στα γήπεδα της Premier League και σε μία νέα πρόκληση.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης γεννημένος το 2002, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες του Πλατανιά όπου ξεχώρισε πολύ γρήγορα για τα σωματικά του προσόντα και την ωριμότητά του κάτω από τα δοκάρια. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, λειτουργώντας σαν «χρυσοθήρες», τον έφεραν στις ακαδημίες τους και το ποδοσφαιρικό του «μέλλον» είχε μόλις αρχίσει.

Το επαγγελματικό συμβόλαιο και το ντεμπούτο στην Τούμπα

Η πρώτη μεγάλη στιγμή της καριέρας του ήρθε στις 4 Μαρτίου 2020, έχοντας ήδη υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», πραγματοποίησε το πρώτο του ντεμπούτο με τη φανέλα τους στον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Λίγους μήνες αργότερα, σε ηλικία μόλις 17 ετών, αγωνίστηκε ως βασικός στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στην ΑΕΚ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του τροπαίου και γράφοντας το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου ως ένας από τους νεότερους τερματοφύλακες που αγωνίστηκαν σε τελικό.

Η εμπειρία στον Ολυμπιακό Β' και τα θαύματα του Conference

Τα επόμενα χρόνια ο Έλληνας τερματοφύλακας συνέχισε να εξελίσσεται, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στον Ολυμπιακό Β', όπου πήρε σημαντικό χρόνο συμμετοχής και αγωνιστικό ρυθμό. Παράλληλα, αποτελούσε σταθερό μέλος των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, καταγράφοντας μεγάλο αριθμό συμμετοχών με την Εθνική Ελπίδων.

Η μεγάλη του ευκαιρία γεννήθηκε από τον τωρινό προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που είχε την έμπνευση να τον χρησιμοποιήσει στους αγώνες του Conference League, παρότι μέχρι να έρθει ο Ισπανός, ο βασικός κίπερ ήταν ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.

Έτσι η αναμέτρηση και η «θρυλική» πρόκριση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, στην οποία ο Τζολάκης απέκρουσε τρία πέναλτι, ήταν εκείνη που μας έδειξε τι «έρχεται».

Φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι στη συνέχεια της διοργάνωσης, κατέκτησε και τη διοργάνωση ως ο βασικός τερματοφύλακας, μόλις στα 22 του χρόνια!

Η «καθιέρωση» τις σεζόν 24-25 και 25-26 και το μεγάλο βήμα

Η καθιέρωσή του ήρθε οριστικά τη σεζόν 2024-25 και παρέμεινε και το 2025-26, όταν εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα των Πειραιωτών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι εμφανίσεις του σε κρίσιμες αναμετρήσεις, οι καθοριστικές αποκρούσεις και η ψυχραιμία του σε παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων τον ανέδειξαν σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες τερματοφύλακες της γενιάς του.

Οι επιδόσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από την Εθνική Ελλάδας, με τον Τζολάκη να δέχεται την πρώτη του κλήση στην ομάδα των Ανδρών το 2024 και να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Μάλτα. Από τότε αποτελεί σταθερή επιλογή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, καταγράφοντας συνεχώς νέες συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.

Πλέον αντιλαμβανόμαστε, ότι μιλάμε για δύο «γάντια» που είναι έτοιμα να γίνουν τα βασικά κάτω από τα δοκάρια της Χαλ και να αποδείξουν την αξία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.