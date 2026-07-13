Ολυμπιακός: Έκλεισε και έρχεται Ελλάδα ο Ζοέλ Ρόκα - Αυτό είναι το deal με τη Τζιρόνα

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει μία ακόμη μεταγραφική κίνηση και επιθυμία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έκλεισε τον αριστερό εξτρέμ της Ζιρόνα, Ζοέλ Ρόκα.

Οι «ερυθρόλευκο» θα πληρώσουν 5.000.000 ευρώ στην ομάδα της Καταλονίας. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται μπόνους άνω του ενός εκατομμυρίου. Ενώ η Ζιρόνα κράτησε και ποσοστό μεταπώλησης, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν είναι στο 20%, όπως προκύπτει από την Ισπανία ή μικρότερο.

Οι Πειραιώτες τα είχαν βρει από πολύ νωρίτερα με τον παίκτη, είχε απορρίψει τις άλλες προοπτικές που του είχε παρουσιάσει η Ζιρόνα και ζήτησε από την ομάδα του να τα βρει με τον Ολυμπιακό. Όπως και συνέβη. Με τους Πειραιώτες να φέρνουν άμεσα τον 21χρονο Ισπανό εξτρέμ στην Ελλάδα(ίσως και αύριο) για ιατρικά και υπογραφές.