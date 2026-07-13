Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο «κόλπο» για την απόκτηση του Χιλ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις, καθώς το καλοκαίρι αναμένεται «καυτό». Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, η επόμενη θέση που σκοπεύουν να ενισχυθούν οι Πειραιώτες, είναι αυτή του τερματοφύλακα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Αργεντίνο δημοσιογράφο, Πάμπλο Λαφουρκάδε, οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην Σαν Λορέντζο για τον 26χρονο τερματοφύλακα, ωστόσο η απάντηση του αργεντίνικου συλλόγου ήταν αρνητική, καθώς η προσφορά που κατέθεσε ο Ολυμπιακός, ήταν μικρότερη από την ρήτρα αποδέσμευσης που εμπεριέχεται στο συμβόλαιο του Χίλ.

Μάλιστα όπως αναφέρουν μέσα από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός αναμένεται να επανέλθει με νέα προσφορά, για την απόκτηση του τερματοφύλακα.

🚨👀 OFERTARON POR ORLANDO#SANLORENZO RECIBIÓ su PRIMERA OFERTA FORMAL por el arquero ORLANDO #GILL.



💰🇬🇷 La misma, fue del #OLYMPIACOS, pero fue RECHAZADA ya que era un MONTO MENOR a la CLÁUSULA.



👉 Se espera que hagan OTRA OFERTA.



ℹ️ @PabloLafourcade pic.twitter.com/LgXt9ekhi2 — Info Cuerva (@Info__Cuerva) July 13, 2026

Το προφίλ του Ορλάντο Χίλ

Ο Χίλ είναι 26χρονος τερματοφύλακας ύψους περίπου 2 μέτρων. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ομάδα της Σαν Λορέντζο, όπου αγωνίζεται εκεί έως σήμερα, ενώ ξεχώρισε με την εθνική ομάδα της Παραγουάης στο φετινό Μουντιάλ. Πιο συγκεκριμένα στα παιχνίδια κόντρα σε Τουρκία και Αυστραλία, κατέγραψε συνολικά 11 αποκρούσεις. Το καλύτερο του παιχνίδι το έκανε κόντρα στην Γερμανία για την φάση των «32» του Μουντιάλ, όπου σε 120 λεπτά σημείωσε 5 επεμβάσεις ενώ στην διαδικασία των πέναλτι, «σταμάτησε» τους Γερμανούς δύο φορές και έδωσε την πρόκριση στην Παραγουάη.