Ολυμπιακός: Πρόταση στον Νταβιτασβίλι - Αρνητική απάντηση των Γάλλων
Η Σεντ Ετιέν φαίνεται πως απέρριψε πρόταση του Ολυμπιακού για τον Ζουρίκο Νταβιτασβίλι.
Ο Ολυμπιακός συνεχίζοντας τη προετοιμασία του στην Ολλανδία και τις «ματιές» του στην αγορά, σύμφωνα με Γεωργιανά μέσα, έκανε πρόταση στον Ζουρίκο Νταβιτασβίλι.
Ωστόσο, η γαλλική ομάδα εμφανίζεται ανυποχώρητη στις απαιτήσεις της. Οι «στεφανουά» δεν είναι διατεθειμένοι να εξετάσουν καμία πρόταση κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας ήδη απορρίψει τις προσφορές που κατατέθηκαν από Ολυμπιακό και Μπεσίκτας, καθώς κινούνταν σε χαμηλότερα επίπεδα.
Ο Γεωργιανός εξτρέμ έχει τραβήξει πάνω του αρκετά βλέμματα μετά την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Σεντ Ετιέν. Συνολικά σε 33 συμμετοχές είχε 16 γκολ και 5 ασίστ τη φετινή σεζόν.