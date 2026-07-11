Ολυμπιακός: Πρόταση στον Νταβιτασβίλι - Αρνητική απάντηση των Γάλλων

Ο Ολυμπιακός συνεχίζοντας τη προετοιμασία του στην Ολλανδία και τις «ματιές» του στην αγορά, σύμφωνα με Γεωργιανά μέσα, έκανε πρόταση στον Ζουρίκο Νταβιτασβίλι.

Ωστόσο, η γαλλική ομάδα εμφανίζεται ανυποχώρητη στις απαιτήσεις της. Οι «στεφανουά» δεν είναι διατεθειμένοι να εξετάσουν καμία πρόταση κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας ήδη απορρίψει τις προσφορές που κατατέθηκαν από Ολυμπιακό και Μπεσίκτας, καθώς κινούνταν σε χαμηλότερα επίπεδα.

🚨 ASSE aren’t want to consider any offer for Zuriko Davitashvili below €20M 🟢



Atalanta BC haven't yet submitted an official bid for the Georgian, although are ready to offer €10–12 million for Zuriko.



ASSE already rejected offers from Beşiktaş and Olympiacos on these terms. pic.twitter.com/LckpvmLgkY — Geo Team (@Geo__team) July 11, 2026

Ο Γεωργιανός εξτρέμ έχει τραβήξει πάνω του αρκετά βλέμματα μετά την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Σεντ Ετιέν. Συνολικά σε 33 συμμετοχές είχε 16 γκολ και 5 ασίστ τη φετινή σεζόν.