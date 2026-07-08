Φορτούνης: «Χαρούμενος που βοήθησα τον Ολυμπιακό να νικήσει»

Ο Ολυμπιακός στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της σεζόν. Οι επικράτησε με 2-1 της Ράκοφ, με τους Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ να σκοράρουν στο 85' και στο 90+2' στο πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας της νέας σεζόν.

Ο Κώστας Φορτούνης ήταν εκ των πρωταγωνιστών με γκολ και ασίστ και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι αναφέρθηκε στην επιστροφή του στους Πειραιώτες και στην προετοιμασία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης:

Κώστα η επιστροφή σου στον Ολυμπιακό σε φιλικό παιχνίδι σημαδεύτηκε με πάρα πολύ ωραίο γκολ με εκτέλεση φάουλ. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή και πώς ένιωσες που φόρεσες ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού με το εφτά στην πλάτη;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και πάλι στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο, χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά, να κάνουμε όλους τους στόχους, να τους κατακτήσουμε. Και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια».

Και ένα σχόλιο για την προετοιμασία, πώς κυλάει;

«Η προετοιμασία είναι σκληρή. Ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια. Όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται».

Έσε: «Είναι περίοδος προσαρμογής, βελτιωνόμαδτε σωματικά, τακτικά και τεχνικά»

Ο Σαντιάγκο Έσε από την άλλη τόνισε πως η ομάδα ξαναβρήκε ρυθμό και προσαρμόστηκε ξανά στο στυλ παιχνιδιού της.

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Ο Αργεντινός χαφ στάθηκε στη σημασία της βελτίωσης σε σωματικό, τακτικό και τεχνικό επίπεδο, βλέποντας το ματς ως ένα χρήσιμο τεστ πέρα από το αποτέλεσμα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους νέους παίκτες του Ολυμπιακού, λέγοντας πως οι παλαιότεροι θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν γρήγορα πριν από την έναρξη των επίσημων αγώνων.