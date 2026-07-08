Ηρακλής: «Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Ματσάρι

Ο Ηρακλής την Τετάρτη (08/07) υποδέχτηκε τον Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος αναλαμβάνει επίσημα το «τιμόνι» της ομάδας στην επιστροφή της στα σαλόνια της Stoiximan Super League.

Ο Ιταλός τεχνικός επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία του με την ΠΑΕ (είχε κανα έρθει για να μιλήσει με τους ανθρώπους του «Γηαραιού»).

Ο Ματσάρι μόλις βγήκε από την αίθουσα αφίξεων αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις και παρέπεμψε στην παρουσίασή του την Παρασκευή (10/07). Ωστόσο, αρκέστηκε να πει ότι η πτήση του ήταν πολύ καλή, η Ελλάδα υπέροχη και χαρακτήρισε τον Ηρακλή «μεγάλη ομάδα».

Οι άνθρωποι του Ηρακλή φόρεσαν στον Ματσάρι ένα κασκόλ της ομάδας και ο ίδιος επιβιβάστηκε σε όχημα της ΠΑΕ. Τις πρώτες του δηλώσεις θα τις κάνει σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (10/07).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ενημερώνει ότι την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 13:00, στο Porto Palace Hotel, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση και η συνέντευξη Τύπου του νέου προπονητή της ομάδας, Walter Mazzari».

Φωτογραφίες από την άφιξη Ματσάρι:

EUROKINISSI

EUROKINISSI