Μοναδικό στατιστικό για τον Μέσι: Είχε το 10,7% της κατοχής της Αργεντινής μετά το 78ο λεπτό

Με τον Λιονέλ Μέσι να βάζει ξανά την υπογραφή του σε μια μεγάλη ανατροπή, η Αργεντινή προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ ξεπερνώντας με δυσκολία το εμπόδιο της σκληροτράχηλης Αιγύπτου.

Ο Αργεντίνος σταρ μπορεί να έχασε πέναλτι στο πρώτο μέρος, ήταν όμως ο ενορχηστρωτής της επικής ανατροπής μοιράζοντας την ασίστ στο γκολ του Ρομέρο και σκοράροντας ο ίδιος το γκολ της ισοφάρισης, πριν έρθει η κεφαλιά του Ένζο Φερνάντεζ για να τουμπάρει πλήρως το ματς. Με αυτό το γκολ ο Μέσι έφτασε τα 8 σε αυτή τη διοργάνωση, οδηγώντας την κούρσα του πρώτου σκόρερ μπροστά από τους Χάαλαντ και Εμπαπέ.

Απέναντι στην Αίγυπτο όμως ο 38χρονος σούπερ σταρ της «Αλμπισελέστε» κατάφερε να γράψει στο πλούσιο παλμαρέ του ένα ακόμα πρωτοφανές στατιστικό. Συγκεκριμένα, από το 78ο λεπτό και έπειτα που άρχισε το comeback της Αργεντινής, ο Μέσι είχε το 10,7% της κατοχής της μπάλας, όντας ουσιαστικά ο παίκτης που έψαχναν όλοι οι συμπαίκτες του στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα!

Βέβαια, εκτός από τα θετικά ρεκόρ ο παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι έσπασε και ένα αρνητικό το βράδυ της Τρίτης (7/7). Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα τέσσερα χαμένα πέναλτι σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, (έχει ευστοχήσει και σε άλλα τέσσερα), γεγονός που τον έχει κάνει τον παίκτη με τα περισσότερα χαμένα πέναλτι στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ακόμα και έτσι, ο θρύλος της Μπαρτσελόνα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, καταρρίπτοντας με κάθε ευκαιρία ένα νέο ρεκόρ στην διοργάνωση.