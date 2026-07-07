Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2: Η καρδιά της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας απάντησε... με ασύλληπτη ανατροπή

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Η Αργεντινή τα έφερε όλα «τούμπα» κόντρα στην Αίγυπτο και πήρε το εισιτήριο για το προημητελικά του Μουντιάλ 2026 με 3-2.

Η Αίγυπτος τα έκανε όλα τέλεια στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, σκόραρε αρχικά με τον Ιμπραχίμ, ο Σαμπίρ έπιασε πέναλτι του Μέσι και ο Ζίκο το 0-2 αλλά... Ο Ρομέρο μείωσε, ο Μέσι ισοφάρισε και ο Φερντάντες το τελείωσε.

Η κάτοχος του τροπαίου επέστρεψε από την «κόλαση» και περιμένει Ελβετία ή Κολομβία στην επόμενη φάση.

Αρνητικό ρεκόρ για τον Μέσι..

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα τέσσερα χαμένα πέναλτι σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, (έχει ευστοχήσει και σε άλλα τέσσερα), γεγονός που τον έχει κάνει τον παίκτη με τα περισσότερα χαμένα πέναλτι στην ιστορία της διοργάνωσης.

Reuters

Το ματς

Η Αίγυπτος ήταν αυτή που στο 15ο λεπτό άνοιξε το σκορ μετά από στημένη φάση και πήρε από νωρίς το πάνω χέρι στην αναμέτρηση!

Ο Άτια έβγαλε σέντρα από τα δεξιά και ο Ιμπραχίμ με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής έκανε το 0-1.

Τρία λεπτά αργότερα η Αργεντινή είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Μέσι να ισοφαρίσει αλλά ο αρχηγός της, αστόχησε από την άσπρη βούλα.

Ο Σουμπίρ πιάνει δεύτερο πέναλτι στο τουρνουά!

Ο Μακ Άλιστερ με κοντινή κεφαλία «έψαξε» το γκολ αλλά ο Σουμπίρ είπε και πάλι «όχι».

Ο αρχηγός της «Αλπισελέστε» απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Σκαλόνι, ο Ταλιαφίκο γύρισε και ο Άλβαρεζ δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά, ακόμα μια απόκρουση για τον Αιγύπτιο κίπερ.



Η ανάπαυλα στο "Atlanta Stadium" βρήκε την Αίγυπτο να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενη 1-0 με το γκολ του Ιμπραχίμ στο 15ο λεπτό.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε χωρίς σπουδαία φάση, αλλά η Αίγυπτος βρήκε γκολ στο 60΄ που τελικά ακυρώθηκε για φαουλ στην αρχή της φάσης.

Άψογη αντεπίθεση από την Αίγυπτο και 0-2 στο 67!

Ο Χασάν έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ζίκο εκτέλεσε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες από το ύψος της μικρής περιοχής για να δώσει προβάδισμα δύο γκολ στην ομάδα του.

Η Αργεντινή μείωσε το σκορ σε 2-1 στο 79ο λεπτό, με τον Ρομέρο να νικάει με κεφαλιά τον Σουμπίρ έπειτα από εκπληκτική σέντρα του Μέσι.

Το έψαξε, το έψαξε τελικά το βρήκε ο Μέσι! 8ο γκολ για τον Αργεντινό σούπερ σταρ και 2-2 στο 83'.

Μέσα σε πέντε λεπτά η κάτοχος του τροπαίου κατάφερε ότι δεν κατάφερε στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με ποιον αλλό; Λίονέλ Μέσι! Γκολ και ασιστ.

Απίστευτό! Ανατροπή στις καθυστερήσεις, με την Αργεντινή να γράφει το 3-2 με κεφαλιά του Ένσο Φερνάντες έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 90+2.

Τελικό σκορ: 3-2!