Απομακρύνεται ο Μέσι: Οι κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ

Η Αργεντινή τα έφερε όλα «τούμπα» κόντρα στην Αίγυπτο και πήρε το εισιτήριο για το προημητελικά του Μουντιάλ 2026 με 3-2.

Ο Λιονέλ Μέσι με το γκολ που πέτυχε έφτασε τα οκτώ γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τα 21 συνολικά, σε όλα τα Μουντιάλ που έχει αγωνιστεί. Έτσι, «ξέφυγε» η διαφορά με τον Κιλιάν Εμπαπέ, στην άτυπη μάχη που έχουν ξεκινήσει.

Η λίστα των σκόρερ των Μουντιάλ:

1.Λίονελ Μέσι (Αργεντινή) – 21 γκολ

2.Κίλιαν Εμπαπέ (Γαλλία) – 19 γκολ

3.Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) – 16 γκολ

4.Ρονάλντο Ναζάριο (Βραζιλία) – 15 γκολ

5.Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία) – 14 γκολ

6.Χάρι Κέιν (Αγγλία) – 14 γκολ

7.Ζιστ Φοντέν (Γαλλία) – 13 γκολ

8.Πελέ (Βραζιλία) – 12 γκολ

9.Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) – 11 γκολ

10. Γιούργκεν Κλίνσμαν (Γερμανία) – 11 γκολ

11.Σάντορ Κότσις (Ουγγαρία) – 11 γκολ

12.Γκρέγκορζ Λάτο (Πολωνία) – 10 γκολ

13.Τόμας Μίλερ (Γερμανία) – 10 γκολ

14.Τεόφιλο Κουμπίλας (Περού) – 10 γκολ

15.Χέλμουτ Ραν (Γερμανία) – 10 γκολ

16.Γκαμπριέλ Μπατιστούτα (Αργεντινή) – 10 γκολ

17.Γκάρι Λίνεκερ (Αγγλία) – 10 γκολ

Πρώτος και στις ασιστ

Παράλληλα ο «Πούλγκα» έφτασε τις 9 ασίστ σε Μουντιάλ και προσπέρασε τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα (8), με αποτέλεσμα να πατήσει στην πρώτη θέση των κορυφαίων δημιουργών στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.