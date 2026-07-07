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Απομακρύνεται ο Μέσι: Οι κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ

Η «κούρσα» των πρώτων σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, μετά το γκολ του Λιονέλ Μέσι.

reuters
reuters
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Η Αργεντινή τα έφερε όλα «τούμπα» κόντρα στην Αίγυπτο και πήρε το εισιτήριο για το προημητελικά του Μουντιάλ 2026 με 3-2.

Ο Λιονέλ Μέσι με το γκολ που πέτυχε έφτασε τα οκτώ γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τα 21 συνολικά, σε όλα τα Μουντιάλ που έχει αγωνιστεί. Έτσι, «ξέφυγε» η διαφορά με τον Κιλιάν Εμπαπέ, στην άτυπη μάχη που έχουν ξεκινήσει.

Η λίστα των σκόρερ των Μουντιάλ:

1.Λίονελ Μέσι (Αργεντινή) – 21 γκολ
2.Κίλιαν Εμπαπέ (Γαλλία) – 19 γκολ
3.Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) – 16 γκολ
4.Ρονάλντο Ναζάριο (Βραζιλία) – 15 γκολ
5.Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία) – 14 γκολ
6.Χάρι Κέιν (Αγγλία) – 14 γκολ
7.Ζιστ Φοντέν (Γαλλία) – 13 γκολ
8.Πελέ (Βραζιλία) – 12 γκολ
9.Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) – 11 γκολ
10. Γιούργκεν Κλίνσμαν (Γερμανία) – 11 γκολ
11.Σάντορ Κότσις (Ουγγαρία) – 11 γκολ
12.Γκρέγκορζ Λάτο (Πολωνία) – 10 γκολ
13.Τόμας Μίλερ (Γερμανία) – 10 γκολ
14.Τεόφιλο Κουμπίλας (Περού) – 10 γκολ
15.Χέλμουτ Ραν (Γερμανία) – 10 γκολ
16.Γκαμπριέλ Μπατιστούτα (Αργεντινή) – 10 γκολ
17.Γκάρι Λίνεκερ (Αγγλία) – 10 γκολ

Πρώτος και στις ασιστ

Παράλληλα ο «Πούλγκα» έφτασε τις 9 ασίστ σε Μουντιάλ και προσπέρασε τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα (8), με αποτέλεσμα να πατήσει στην πρώτη θέση των κορυφαίων δημιουργών στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

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Σπορ Λιονέλ Μέσι Εθνική Αργεντινής Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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