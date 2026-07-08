Ελβετία - Κολομβία 0-0 (4-3 πεν.): Πήρε το τελευταίο εισιτήριο και τώρα... Αργεντινή στους «8»

Η Ελβετία επικράτησε στα πέναλτι με 4-3 κόντρα στην Κολοβία και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τους «8» του Μουντιάλ 2026.



Οι δυο ομάδες «έλυσαν» τις διαφορές τους στην διαδικασία των πέναλτι, αφού μετά το 0-0 στην κανονική διάρκεια και εν συνεχεία παράταση το πιαχνίδι κρίθηκε από την «άσπρη βούλα».

Στην διαδικασία των πέναλτι για την Κολομβία αστόχησαν οι Σάντες και Ερνάντεζ.

Επόμενος αντίπαλος για την Ελβετία θα είναι η Αργεντινή, που νωρίτερα επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε χωρίς μεγάλες φάσεις και τις δυο ομάδες να μην απειλούν ιδιαίτερα.

Η Κολομβία κυκλοφόρησε εξαιρετικά και γρήγορα την μπάλα, ο Ντίας την έδωσε στον Πουέρτα, που την έφερε στο δεξί του και σχεδόν από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Ελβετίας και λίγο προς τα αριστερά, επιχείρησε να στείλει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Κόμπελ, με τον τερματοφύλακα της Ντόρτμουντ να παραχωρεί κόρνερ.

Η απάντηση της Ελβετίας ήρθε δέκα λεπτά μετά την πρώτη στιγμή της Κολομβίας. Ο Ρίντερ επωφελήθηκε από την κόντρα που έβαλε, είδε την μπάλα μπροστά του από τα αριστερά στη μεγάλη περιοχή, σούταρε με το αριστερό, με τον Βάργκας να του αρνείται το 1-0.

Ο εξτρέμ της Νότιγχαμ πάτησε περιοχή, όμως το σουτ του που έκανε ήταν από πλάγια θέση, από τα αριστερά, με αποτέλεσμα ο Βάργκας να μην δυσκολευτεί να την μπλοκάρει πέφτοντας.

Στο ημίχρονο οι δυο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην επανάληψη ήρθε όταν Σο γλίστρησε μετά τη σέντρα του Εντόι από τα αριστερά, ο μεσοεπιθετικός της Σεβίλλη βρέθηκε ολομόναχος στο σημείο του πέναλτι, όπως δεν πάτησε καλά και το σουτ του με το αριστερό πήγε πολύ μακριά από την εστία της Κολομβίας.

Οι παίκτες των δύο ομάδων φάνηκαν απολύτως συμβιβασμένοι με το σενάριο της παράτασης, καθώς δεν πήραν σχεδόν καθόλου ρίσκα.

Το 90λεπτο έληξε χωρίς νικητή και οδηγηθήκαμε σε παράταση.

Τελικό σκορ κ.δ: 0-0

Ο Λουκουμί πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ της Κολομβίας, με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει μακριά.

Αδιανόητη χαμένη ευκαιρία της Κολομβίας με τον Κάμπας. Ο Τσάκα έκανε δώρο την μπάλα στον 26χρονο εξτρέμ, που με το αριστερό έστειλε την μπάλα πολύ πάνω από την εστία του Κόμπελ, αν και ήταν σε θέση τετ-α-τετ υπό ιδανικές συνθήκες.

Ούτε το έξτρα 20λεπτο ήταν αρκετό για καμία από τις δυο ομάδες και έτσι πήγαμε στην «ρώσικη ρουλέτα».

Η διαδικασία των πέναλτι

Κιντέρο (Κολομβία): 0-1

Τσάκα (Ελβετία): 1-1

Σάντσες (Κολομβία): δοκάρι

Αντουνί (Ελβετία): 2-1

Καμπάς (Κολομβία): 2-2

Ακάντζι (Ελβετία): άουτ

Ερνάντεζ (Κολομβία): απόκρουση Κόμπελ

Ίτεν (Ελβετία): 3-2

Ντίας (Κολομβία): 3-3

Βάργκας (Ελβετία): 4-3

Τελικό σκορ: 0-0 (4-3 πεν.)