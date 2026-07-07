Παναθηναϊκός AKTOR: Μήπως αυτή τη φορά ήρθε η ώρα του Γιαμπουσέλε;

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπει «φορτσάτος» στην μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού και μοιάζει να μην σταματάει εδώ...

Οι Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα βρίσκονται ήδη στην Αθήνα και αναμένεται να ολοκληρωθεί η επίσημη συμφωνία, ενώ οι «πράσινοι» έχουν βγεί στην αγορά για την απόκτηση σέντερ.

Η απώλεια του Τρέι Λάιλς ο οποίος βρήκε συμβόλαιο στο NBA και πιο συγκεκριμένα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ενεργοποίησε τις αμέσως επόμενες κινήσεις της ομάδας.

Ξανά στο προσκήνιο ο Γιαμπουσέλε

Το όνομα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε απασχολεί έντονα τον Παναθηναϊκό καθώς είναι ο παίκτης ο οποίος συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ που αποτελεί και επιστήθιο φίλο του Ματίας Λεσόρ, είναι Free Agent ωστόσο δεν έχει βρει το συμβόλαιο που θα ήθελε στο NBA ώστε να συνεχίσει να αγωνίζεται στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε Νικς και Μπουλς έχοντας κατά μέσο όρο 5.6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ ανά 15 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 48% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 75% στις βολές. Το τελευταίο συμβόλαιο που έλαβε από το Σικάγο ανέρχονταν στα 5,5 εκατομμύρια δολάρια.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γιαμπουσέλε είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και τον περασμένο Φεβρουάριο και ήταν έτοιμος να φορέσει τα «πράσινα» αλλά την ύστατη στιγμή πήρε το συμβόλαιο από τους Σικάγο Μπουλς και συνέχισε έως το τέλος της σεζόν στο ΝΒΑ. Το «τριφύλλι» στη συνέχεια προχώρησε στην απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.