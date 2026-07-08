Παναθηναϊκός: Ένα πολυεργαλείο στα χέρια του Ζορτς - Τα πεπραγμένα του Γιαμπουσέλε σε Ευρώπη και NBA

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει στα χέρια του μια βόμβα που είναι έτοιμη να σκάσει και να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο λόγος για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε , ο οποίος είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό των «πρασίνων». Όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί , ο Γάλλος φόργουορντ θα περάσει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να γίνει κάτοικος Αθήνας και να υπογράψει με το «τριφύλλι» συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και με απολαβές που τον καθιστούν έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίχτες της Ευρώπης.

Ο Γάλλος μαζί με τους Μπρανκού Μπαντιό και Ισαάκ Μπόνγκα «ανεβάζουν» ποιοτικά το ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς , ο οποίος μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ακόμα και στην θέση «5» , αφού ο Παναθηναϊκός AKTOR έψαχνε καιρό κάποιον για να πλαισιώσει αυτή την θέση και τους Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φάλ.

Το προφίλ του Γιαμπουσέλε στην Ευρώπη

Ο Γιαμπουσέλε ξεκίνησε την επαγγελματική του καρίερα στην δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος Γαλλίας όπου ξεχώρισε και το 2020 η Βιλερμπάν τον ενέταξε στο δυναμικό της. Εκεί έκατσε για έναν χρόνο όπου κατάκτησε πρωτάθλημα και κύπελλο Γαλλίας το 2021. Από εκεί και έπειτα μετακόμισε στην Μαδρίτη για χάρη της Ρεάλ για τρία χρόνια όπου πρόσθεσε στο βιογραφικό του ένα κύπελλο Ισπανίας (2024) , δύο πρωταθλήματα( 2022, 2024), τρία σούπερ κάπ (2021, 2022, 2023) αλλά και την Ευρωλίγκα το 2023. Με την Εθνική Γαλλίας κατάφερε και εκεί να διακριθεί κερδίζοντας το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες το 2020 αλλά και στο Ευρωμπάσκετ το 2022.

Η πορεία του στο ΝΒΑ

Το 2024 ο Γάλλος φόργουορντ ετοίμασε βαλίτσες για να ταξιδέψει στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και υπέγραψε για τους Φιλαδέλφια Σίξερς όπου σε 70 συμμετοχές κατέγραψε 11 πόντους μέσο όρο. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του έμελλε να είναι οι Νικς όπου μετά από 41 παιχνίδια αποφάσισε να μετακομίσει στο Σικάγο, για τους Σικάγο Μπούλς. Με τους «Ταύρους» σε 26 συμμετοχές σημείωσε κατά μέσο όρο 10 πόντους και 5.7 ριμπάουντ, όπου μένει ελεύθερος και ετοιμάζεται να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Γιαμπουσέλε έρχεται στους «πράσινους» για να λύσει τα χέρια τους Ζότς στην θέση «5» και στο πρόβλημα των ψηλών καθώς ο Γάλλος θεωρείται ένα strech 5αρι , δηλαδή ο προπονητής του μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και από την θέση «4» , αυτή του power forward , καθώς έχει και μεγαλύτερη συνέπεια στο τρίποντο σε σχέση με τον Ματίας Λεσόρ. Με την άφιξη του η θέση «4» γίνεται πλήρης και δημιουργείται ένας «ευχάριστος» πονοκέφαλος στον Ομπράντοβιτς , ο οποίος σκέφτεται να τον καθιερώσει και ως πρώτη επιλογή στα center μπροστά από τους Λεσόρ και Φαλ.