Έγινε το «μπαμ»: Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο 30χρονος Γάλλος φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με τις συνολικές απολαβές του να φτάνουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της EuroLeague.

Ο Γιαμπουσέλε επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από δύο σεζόν στο NBA, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά σε Σίξερς, Νικς και Μπουλς, ολοκληρώνοντας την περσινή χρονιά με μέσο όρο 5,6 πόντους και 3,5 ριμπάουντ σε 67 συμμετοχές στη regular season.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη του θητεία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είχε προηγηθεί η διετία 2017-2019 στους Σέλτικς, οι οποίοι τον είχαν επιλέξει στο Νο16 του NBA Draft του 2016.

Στη EuroLeague ο Γάλλος διεθνής διαθέτει σημαντική εμπειρία, έχοντας αγωνιστεί με τη Βιλερμπάν (2019-2021) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (2021-2024). Σε 124 συμμετοχές μετρά κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, ενώ ξεχωρίζει και για την αποτελεσματικότητά του από την περιφέρεια, με ποσοστό 41,1% στα τρίποντα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«𝐈𝐭’𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐬𝐜𝐡𝐨𝐧 𝐘𝐚𝐛𝐮𝐬𝐞𝐥𝐞 𝐢𝐬 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια».