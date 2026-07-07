Παναθηναϊκός AKTOR: Δημήτρης Διαμαντίδης και Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξανα μαζί μετά από 14 χρόνια

Ο Δημήτρης Διαμαντίδη επιστρέφει στον Παναθηναϊκό AKTOR και θα συνεργαστεί και πάλι με τον «Ζοτς» μετά από 14 ολόκληρα χρόνια.

Η συνεργασία των δύο πλευρών φαινόταν από καιρό προδιαγραμμένη, ωστόσο μεσολάβησαν οι απαραίτητες διεργασίες και συναντήσεις με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία ώστε να ολοκληρωθεί η τεράστια αυτή επιστροφή.

Έτσι ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα του 21ου αιώνα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ θα βρεθεί ξανά στο Telekom Center Athens για να γραφτούν νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Οι πρώτες του δηλώσεις:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη», δήλωσε στο paobc.gr λίγο μετά την οριστικοποίηση της επιστροφής του, η οποία επισφραγίστηκε μετά από συνάντηση που είχε με τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια».

Όσο για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης απάντησε ότι: «Οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό που μετράει, είναι να δουλέψουμε όλοι για την ομάδα που αγαπάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, καλωσόρισε τον Δημήτρη Διαμαντίδη στις τάξεις του «τριφυλλιού». Μάλιστα διάλεξε να το συνοδεύσει με ένα λιτό αλλά ταυτόχρονα περιεκτικό μήνυμα, γράφοντας «Καλώς όρισες σπίτι».

Επιπλέον, ανήρτησε κι ένα video από την εντυπωσιακή τάπα του Διαμαντίδη στον Άκερ, σε αγώνα των «πράσινων» απέναντι στον Ολυμπιακό, από την σεζόν 2006/07.