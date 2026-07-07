Ημέρα αφίξεων στον Παναθηναϊκό AKTOR: Έφτασε στην Αθήνα και ο Άιζακ Μπόνγκα

Την Τρίτη (7/7) έφτασε στην Ελλάδα ο Άιζακ Μπόνγκα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Είναι η δεύτερη κίνηση των «πρασίνων» μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, μετά τον Μπρανκού Μπαντιό.

Ο διεθνής 26χρονος φόργουορντ θα είναι συνολικά η τρίτη φετινή κίνηση του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής, στη νέα αυτή εποχή με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τιμόνι, ενώ υπενθυμίζουμε ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ήδη προαναγγείλει ότι σήμερα… «μπορεί να έχουμε τρία και τέσσερα μπαμ».

Οι πρώτες δηλώσεις του Άιζακ Μπόνγκα

Είχες επιλογές πριν αποφασίσεις να έρθεις στον Παναθηναϊκό;

«Είχα στην πραγματικότητα επιλογές. Όμως, με την ιστορία του Παναθηναϊκού, με την παράδοση που έχει να βρίσκεται συνεχώς στα Final Four, πιστεύω ότι ήταν μια ομάδα που... η απόφαση ήταν δύσκολη λόγω του ανταγωνισμού, αλλά ταυτόχρονα και εύκολη.»

Isaac, τι έχεις να πεις για τον κόσμο του Παναθηναϊκού; Είναι διάσημος.

«Ναι, φυσικά. Προφανώς, αν παίξεις μια χρονιά στην Ευρωλίγκα, μαθαίνεις για τους Έλληνες φιλάθλους και ιδιαίτερα για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Το να έρθω σε μια ομάδα όπου θα έχω τέτοιους φιλάθλους είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχω ήδη βρεθεί σε μια κατάσταση όπου είχα πραγματικά υπέροχους και καταπληκτικούς φιλάθλους και τώρα έρχομαι σε μια ομάδα όπου η στήριξη θα είναι αντίστοιχη. Είναι πραγματικά σπουδαίο.»

Isaac, τι γίνεται με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς; Έχεις συνεργαστεί μαζί του, ξέρεις τι να περιμένεις από εκείνον.

«Ναι, φυσικά. Είναι ένας προπονητής που πλέον με γνωρίζει και εγώ τον γνωρίζω πολύ καλύτερα. Πιστεύω ότι, ειδικά για το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, ώστε να κερδίζουμε αγώνες αλλά και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, το να έχεις έναν τόσο έμπειρο προπονητή είναι σίγουρα πολύ σημαντικό.»

Μπορείς να μας πεις λίγα περισσότερα για τη σχέση σου με τον κόουτς Νίκολιτς;

«Προφανώς, ο προπονητής... η πορεία και οι επιτυχίες του μιλούν από μόνες τους. Όσον αφορά τη σχέση μας, είναι ένας άνθρωπος που μου έχει μάθει πολλές λεπτομέρειες του παιχνιδιού. Και το να έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ ξανά σε έναν σύλλογο με εκείνον είναι σίγουρα κάτι πολύ θετικό.»

Τι γνωρίζεις για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό; Έχεις ζήσει ποτέ κάτι αντίστοιχο, με δύο τόσο μεγάλους συλλόγους να διεκδικούν το ίδιο τρόπαιο;

«Ναι. Όπως είπα, προέρχομαι από μια ομάδα όπως η Παρτίζαν, όπου αγωνίστηκα την περασμένη σεζόν και εκεί η αντιπαλότητα είναι κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τον σύλλογο αλλά και για την πόλη και την ιστορία του μπάσκετ. Τώρα έρχομαι σε μια κατάσταση όπου θα ισχύει το ίδιο με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι από εκείνα που ο κόσμος πρέπει οπωσδήποτε να έρθει να παρακολουθήσει.»

Ποιο είναι το μεγάλο σου όνειρο με τον Παναθηναϊκό;

«Συγγνώμη, μπορείς να το επαναλάβεις;»

Ποιο είναι το μεγάλο σου όνειρο με τον Παναθηναϊκό;

«Είναι εύκολο: να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα.»

Και τι να περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από εσένα;

«Να περιμένει έναν παίκτη που θα παίζει πάντα με όλη του την ψυχή, θα προσπαθεί να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και, πάνω απ' όλα, όταν πατάω στο παρκέ, το μόνο που σκέφτομαι είναι να κερδίζω. Ό,τι χρειαστεί να κάνω για να νικήσει η ομάδα, θα το κάνω.»

Άμυνα ή επίθεση;

«Και τα δύο. Αλλά κυρίως η άμυνα. Σίγουρα όμως και στις δύο πλευρές του γηπέδου.»