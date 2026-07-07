ΔΟΕ: «Προσωρινή» άρση του αποκλεισμού της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή «προσωρινά» δεν είναι πλέον σε αναστολή.

Οι Ρώσοι αθλητές θα μπορούν και πάλι να αγωνίζονται στις διοργανώσεις, εφόσον πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις ντόπινγκ που έχει θέσει η ΔΟΕ λόγω δυσπιστίας απέναντι στη RUSADA.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε τιμωρήσει με αποκλεισμό τη Ρωσία το 2023, με συνέπεια οι αθλητές και οι αθλήτριες της χώρας να αγωνιστούν ως ουδέτεροι και υπό προϋποθέσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι, καθώς και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα», που έγιναν στις αρχές του 2026.



The IOC Executive Board has provisionally lifted the suspension of the Russian Olympic Committee. Recommendations to International Federations with regard to Russian athletes’ participation are no longer applicable.



Read: https://t.co/k9FlApULU5 pic.twitter.com/K0pVQ7eJH1 — IOC MEDIA (@iocmedia) July 7, 2026

Ερωτηματικό παραμένει αν θα επιτραπεί η ρωσική σημαία, ο εθνικός ύμνος κι άλλα εθνικά σύμβολα στους Ολυμπιακούς Αγώνες ενώ η ΔΟΕ δεν θα προσκαλεί Ρώσους κυβερνητικούς ή κρατικούς αξιωματούχους στις εκδηλώσεις. Τέλος η ΔΟΕ ανέφερε ότι θα συνεχίσει να μην οργανώνει διοργανώσεις στη Ρωσία και ότι δεν αλλάζει η θέση της σχετικά με τον πόλεμο, αφού συνεχίζει να καταδικάζει τη ρωσική εισβολή και να δηλώνει ότι στηρίζει οικονομικά και οργανωτικά τους Ουκρανούς αθλητές.

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) ήρε προσωρινά την αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ROC), η οποία ίσχυε από τις 12 Οκτωβρίου 2023.



Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ενδελεχή ανάλυση της Νομικής Επιτροπής της ΔΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή δεν περιλαμβάνει πλέον ως μέλη της περιφερειακές αθλητικές οργανώσεις σε εδάφη που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (NOC) της Ουκρανίας. Επιπλέον, η ROC επιβεβαίωσε ότι δεν διεξάγει και δεν πρόκειται να διεξαγάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα στα εν λόγω εδάφη.



Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση σχετικά με οποιεσδήποτε δραστηριότητες της ROC στις συγκεκριμένες περιοχές και διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε περαιτέρω μέτρα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.



Καθώς έχει ήδη αρχίσει η περίοδος πρόκρισης τόσο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028 (LA28) όσο και για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dolomiti Valtellina 2028, και με γνώμονα την ανάγκη να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στις διοργανώσεις αυτές για όλους τους αθλητές, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ αποφάσισε ότι οι συνιστώμενοι όροι συμμετοχής που είχε εκδώσει προς τις Διεθνείς Ομοσπονδίες (IFs) και τους διοργανωτές διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και στις 28 Μαρτίου 2023, όσον αφορά τους Ρώσους αθλητές και τις ρωσικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των προστατευτικών μέτρων, δεν ισχύουν πλέον.



Σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη και όπως ισχύει γενικά για όλες τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές κατά την επιλογή των αθλητών που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η ROC οφείλει να διασφαλίζει ότι η επιλογή των Ρώσων αθλητών «θα βασίζεται όχι μόνο στις αθλητικές τους επιδόσεις, αλλά και στην ικανότητά τους να αποτελούν πρότυπα που σέβονται, υπερασπίζονται και προάγουν μια ειρηνική κοινωνία μέσω του αθλητισμού, όπως προβλέπεται στον Ολυμπιακό Χάρτη» (Ερμηνευτική Διάταξη 2.1 των Κανόνων 27 και 28).



Η ΔΟΕ είχε ήδη αποφασίσει, τον Μάιο του 2026, ότι δεν συνιστά πλέον περιορισμούς στη συμμετοχή Λευκορώσων αθλητών.

