Αινιγματικός Γιαννακόπουλος: «Μπορεί να έχουμε τρία και τέσσερα μπαμ σήμερα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε ένα στόρι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο όντας άκρως αινιγματικός μιλάει για «μπαμ» και «μπουμ» με φόντο ένα κανόνι.

Με τον τρόπο αυτό φαίνεται πως προανήγγειλε πως μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν ανακοινώσεις που θα αφορούν την ΚΑΕ, προαναγγέλοντας τις επίσημες ανακοινώσεις που έρχονται από τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο story:

«Ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα. Μπορεί να έχουμε και ένα δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο και για κερασάκι παίζει να έχουμε και τέταρτο. Και μπαμ και μπουμ. Άντε να δούμε. Πάμε για το 4/4».