Ταράζει τα μπασκετικά νερά το «τριφύλλι»: «Ο Γιαμπουσέλε υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι έτοιμος να πυροδοτήσει μια βόμβα που θα ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά μέσα έχει συμφωνήσει με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια και «προβάρει» την πράσινη φανέλα.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης αυτή την στιγμή είναι ελεύθερος , καθώς δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο με κάποια ομάδα. Ωστόσο ο Γάλλος φέρεται να «ψάχνει» ακόμα συμβόλαιο με κάποια ομάδα του NBA καθώς θα μπορούσε να συνεχίσει να παίζει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Όμως σύμφωνα με αμερικανικά μέσα και τον Μίκαελ Σκότο, ο μέχρι πρότινος παίκτης των Σικάγο Μπούλς έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα επόμενα τρία χρόνια ενώ το συμβόλαιο που θα υπογράψει με το «τριφύλλι» θα τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης.

Όσα αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα

«Ο ελεύθερος φόργουορντ Γκέρσον Γιαμπουσελέ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με πηγές του HoopsHype.

Ο Γιαμπουσελέ θα συγκαταλέγεται στους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης. Τις τελευταίες δύο σεζόν στο NBA, με τις φανέλες των Φιλαδέλφεια 76ερς, Σικάγο Μπουλς και Νιου Γιορκ Νικς, είχε κατά μέσο όρο 8,3 πόντους ανά αγώνα».