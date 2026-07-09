Το μήνυμα στο story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Σλούκα και Γιαμπουσέλε

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το «μπαμ» και έντυσε στα πράσινα των πρώην αστέρα του NBA , Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια. Έτσι ο Γάλλος φόργουορντ έρχεται στην Αθήνα για να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης με απολαβές που ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα μια σύμπτωση συνδέει τον Γάλλο καλαθοσφαιριστή με τον αρχηγό του «τριφυλλιού» , Κώστα Σλούκα την οποία θέλησε να αναδείξει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ , Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο ίνσταγκραμ. Πιο συγκεκριμένα η σύμπτωση αυτή έχει να κάνει με την ημερομηνία άφιξης των δύο παικτών στην ομάδα.

Δηλαδή ο Κώστας Σλούκας υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό AKTOR στις 8 Ιουλίου του 2023 , ενώ ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ την ίδια ημερομηνία τρία χρόνια αργότερα , με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δημοσιοποιεί την σχετική σύνδεση με φωτογραφίες των δύο παικτών όπου σε αυτές αναγράφεται η ημερομηνία της 8ης Ιουλίου.