Παναθηναϊκός AKTOR: Προ των πυλών ο Μπαντιό - Τον άφησε ελεύθερο η Βαλένθια

Ο Μπρανκού Μπαντιό βρίσκεται προ των πυλών του Παναθηναϊκού AKTOR , καθώς η μέχρι πρότινος ομάδα του , Βαλένθια έκανε γνωστή την αποχώρηση του από τον σύλλογο.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του με το «τριφύλλι» και μένουν μόνο τα τυπικά για την ανακοίνωση του. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τον αποδεσμεύσουν και επίσημα οι «νυχτερίδες».

Όμως το συγκεκριμένο γεγονός συνέβη και οι Πορτοκαλί ευχαρίστησαν τον 27χρονο Σενεγαλέζο για την προσφορά του στον σύλλογο όπου αποτέλεσε και βασικό στέλεχος για την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος αλλά και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια