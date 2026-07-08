Έξαλλος ο Χσαάν: «Ίσως θέλουν να μείνει ο Μέσι στο Μουντιάλ»

Η Αίγυπτος δεν τα κατάφερε παρόλο που είχε στο «χέρι» της την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ έως το 79ο λεπτό, αλλά ένα τρελό comeback της Αργεντινής, έφερε τον αποκλεισμό της.



Η παρέα του Λιονέλ Μέσι πήρε το εισιτήριο για τους «8», αλλά οι αντιδράσεις από την πλευρά των Αφρικανών ήταν έντονες. Κυρίως για τις διαιτητικές αποφάσεις. Τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το τέλος του ματς.



«Ίσως θέλουν να μείνει ο Μέσι στο Μουντιάλ. Πολλά πράγματα συνέβησαν μέσα στο γήπεδο, εξαιτίας πραγμάτων εκτός των τεσσάρων γραμμών. Είναι άδικο ό,τι συνέβη. Η Αίγυπτος άξιζε να προκριθεί. Ήμασταν καλύτεροι από την Αργεντινή» ανέφερε μεταξύ άλλων, στις «βόμβες» που έριξε μετά το τέλος του ματς, ο προπονητής της, Χοσάμ Χασάν.



🚨🗣️ 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Hossam Hassan (Egypt) with a RANT!



"It's all about money. They want Messi to stay in the tournament.



In football, many things happen off the pitch because of interests.



What happened was unfair.



Egypt deserved to qualify. We were the better team… pic.twitter.com/CnaK8HsbYw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 7, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Φαινόμασταν καλύτεροι από τους εν ενεργεία παγκόσμιους πρωταθλητές — καλύτεροι σε όλα — όμως το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από εσωτερικούς παράγοντες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εξωτερικούς παράγοντες εκτός αυτού», δήλωσε ο Χασάν.



«Ίσως ήθελαν να κρατήσουν την παγκόσμια πρωταθλήτρια στη διοργάνωση. Ίσως ήθελαν να παραμείνει ο Μέσι στη διεκδίκηση. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν μερικές φορές εξωτερικοί παράγοντες που υπερβαίνουν τα τεχνικά ζητήματα. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια έτυχε στήριξης σε κάθε επίπεδο.



Φαίνεται πως υπήρξαν πιέσεις από την πλευρά της Αργεντινής σχετικά με αυτό το αποτέλεσμα. Είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας για τον ορισμό του διαιτητή λόγω της γαλλικής υπόθεσης [η Αργεντινή νίκησε τη Γαλλία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022], όμως κάποια στιγμή όλοι πληρώνουν το τίμημα και αυτή τη φορά το πληρώσαμε εμείς.



Δεν είδαμε σεβασμό ούτε ευ αγωνίζεσθαι. Ένα πέναλτι δεν καταλογίστηκε [για το φερόμενο φάουλ στον Μοχάμεντ Σαλάχ], δεν εξετάστηκε καν από το VAR, ενώ το δεύτερο γκολ μας ακυρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, για άγνωστο λόγο.



Όλοι είδαμε τη φανέλα να τραβιέται [από τον Μακ Άλιστερ] και ούτε καν έγινε έλεγχος από το VAR. Η ζωή είναι άδικη, η καθημερινή ζωή είναι άδικη, όμως γιατί να μην υπάρχει δικαιοσύνη και στον αθλητισμό;



Δεν είμαι πεπεισμένος για αυτό το αποτέλεσμα και για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα σε αυτόν τον αγώνα.



Θα ήθελα να το διατυπώσω με όμορφα λόγια και να πω "κακή τύχη", όμως μας μεταχειρίστηκαν άδικα και αυτό που συνέβη ήταν μια κατάφωρη αδικία».