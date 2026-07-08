Συγκλονίζει ο Λιονέλ Μέσι: «Αισθανόμουν ότι απογοήτευσα την ομάδα»

Η Αργεντινή για 78 λεπτά βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο , καθώς ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 κόντρα στην Αίγυπτο. Ωστόσο οι πρωταθλητές κόσμου με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι κατάφεραν με μυθική ανατροπή , να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και σε περίπου 10 λεπτά βρήκε δίχτυα τρεις φορές και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Pulga «λύγισε» και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του λέγοντας «Η αλήθεια είναι πως ήταν μία στιγμή ανακούφισης, μία ανακούφιση για όλους μας.

Αισθάνθηκα έντονο θυμό, εξαιτίας του πέναλτι που σπατάλησα και λόγω του τρόπου που το εκτέλεσα. Ένιωσα πως την σημαντική στιγμή, απογοήτευσα την ομάδα.

Αλλά ευτυχώς, ο Θεός επεφύλασσε κάτι για εμένα στο τέλος και κατάφερα να ισοφαρίσω. Ήταν τεράστια χαρά για εμάς και για τον κόσμο που ήρθε για εμάς ξανά. Αποδεικνύουν κάθε μέρα τι σημαίνει να είσαι Αργεντινός».