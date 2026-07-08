Ζαν Μοντέρο: Ένας ανερχόμενος σταρ που έλειπε από τον Ολυμπιακό

Η αναμονή έλαβε τέλος και ο Ζαν Μοντέρο είναι και επίσημα πια παίκτης του Ολυμπιακού , με τους αδερφούς Αγγελόπουλους να ανακοινώνουν την απόκτηση του με εντυπωσιακό τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα στην παρουσίαση της νέας χορηγικής συμφωνίας των Πειραιωτών με την superbet , οι ισχυροί άνδρες του Ολυμπιακού παρουσίασαν και τις δύο φανέλες της νέας σεζόν. Μάλιστα πίσω από την φανέλα αναγράφονταν το όνομα του Ζαν Μοντέρο με τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού να ανακοινώνουν την απόκτηση του για τα επόμενα 3 χρόνια.

Ο Δομινικανός γκαρντ έρχεται στον Πειραιά εξαργυρώνοντας μία σπουδαία σεζόν με τη Βαλένθια, στην οποία αναδείχθηκε EuroLeague Rising Star, μέλος της Καλύτερης Πεντάδας και MVP των τελικών της Liga ACB.

Η ικανότητα στο Pick and Roll

Ξεκινώντας από τη βάση του παιχνιδιού του: Ο Μοντέρο είναι ένας εκ των κορυφαίων παικτών στην EuroLeague σε καταστάσεις Pick and Roll ως χειριστής της μπάλας. Διαθέτει εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας και μία σπάνια ικανότητα να αλλάζει ρυθμό και κατεύθυνση, στοιχεία που του επιτρέπουν να διασπά τις αντίπαλες άμυνες.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μοντέρο είχε 15.2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ μέσο όρο σε 23 λεπτά συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις. Το νούμερο όμως που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι τα μόλις 1.4 λάθη που κατέγραφε ανά αγώνα. Η αναλογία 4.3 ασίστ για 1.4 λάθη είναι ένα απίθανο νούμερο, ειδικά αν συνυπολογιστεί το ξέφρενο τέμπο στο οποίο έπαιζε η Βαλένθια. Ο Μοντέρο προστατεύει την μπάλα υποδειγματικά, ενώ οι πάσες του παρήγαγαν 10.9 πόντους ανά αγώνα για την ομάδα του.

Ξέρει να φτιάχνει φάσεις για τον εαυτό του

Αποτελεί έναν scorer, ένας παίκτης δηλαδή που μπορεί να «τιμωρίσει» την αντίπαλη άμυνα με μπάσιμο, με σουτ από μέση απόσταση και από το τρίποντο, έχοντας μία ποικιλία από step back και side-step σουτ στο ρεπερτόριό του. Η ικανότητά του να δημιουργήσει το δικό του σουτ τον κάνει ξεχωριστό και δίνει στον Ολυμπιακό κάτι που έψαχνε εδώ και χρόνια.

Αμυντικά είναι ένας παίκτης με συγκεκριμένα στοιχεία. Καλός στην πίεση πάνω στην μπάλα, σχετικά εντάξει όταν μαρκάρει το Pick and Roll, βασίζεται στα γρήγορα χέρια του και τα πλάγια βήματά του. Είναι καλός στο να γλιστράει ανάμεσα στα σκριν στο Pick and Roll και να κλέβει την μπάλα. Δυσκολεύεται ωστόσο όταν βρίσκει μπροστά του δυναμικά σκριν και καλείται να μαρκάρει επιθετικούς γκαρντ.

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Αυτό που έλειπε από την φαρέτρα του Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός είχε παίκτες με πολλά διαφορετικά στοιχεία στο ρόστερ του όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχε όμως ποτέ έναν παίκτη με τα στοιχεία του Ζαν Μοντέρο. Έναν scoring point guard δηλαδή, ο οποίος μπορεί σε τόσο μεγάλο βαθμό να δημιουργήσει για τον εαυτό του κάτι από το τίποτα, αλλά και για τους συμπαίκτες του.

Ο Δομινικανός γκαρντ φέρνει το απρόβλεπτο στοιχείο στην προσωπική φάση, έναν παίκτη που θα μπορέσει να ξεκολλήσει την ομάδα στο σκοράρισμα όταν το χρειαστεί είτε σκοράροντας, είτε δημιουργώντας.

Στο τέλος της ημέρας, ο Ολυμπιακός πρόσθεσε στο ρόστερ του έναν σταρ.