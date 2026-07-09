Τέλος ο Κίναν Έβανς από τον Ολυμπιακό: «Καμιά φορά η μοίρα έχει άλλα σχέδια»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Κίναν Έβανς, σε ένα «What if...» που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη των «ερυθρολεύκων».

Παρότι το γεγονός ότι όταν έγινε η μεταγραφή ήταν μία πολύ σημαντική για το σύλλογο, οι δύο «φαρμακεροί» τραυματισμοί του Αμερικανού γκαρντ, δε του έδωσαν την ευκαιρία να παίξει όσο ήθελε με τους Πειραιώτες, που τον αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Το αντίο της ΚΑΕ

«Μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια και η ιστορία δεν εξελίσσεται όπως την ονειρευόμαστε. Ακόμα κι έτσι, το ταξίδι μας μαζί τελείωσε με δύο σημαντικούς τίτλους: το Πρωτάθλημα Ελλάδας και την Ευρωλίγκα. Πάνω απ' όλα, σου ευχόμαστε καλή υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο του ταξιδιού σου. Σε ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό σου, την υπομονή σου και τον τρόπο που χειρίστηκες κάθε πρόκληση με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, Κίναν!».