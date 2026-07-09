ΠΑΟΚ: Πολύ κοντά στην απόκτηση του «Μουντιαλικού» Τάχα Αλί

O ΠΑΟΚ βρισκόταν στην αναζήτηση ενός βασικού εξτρέμ και τον βρήκε στο πρόσωπο του Σουηδού Ταχά Αλί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σουηδία, ο ποδοσφαιρστής της Μάλμε τα έχει βρει σε όλα με τον «Δικέφαλο του Βορρά» και την Κυριακή (12/7) κόντρα στην Γκέτεμποργκ θα είναι το τελευταίο του με τη φανέλα των Σκανδιναβών.

💣🚨Taha Ali detaljer från grekiska storklubben PAOK FC. Malmö FF:s landslagsspelare kan tackas av i matchen mot IFK Göteborg på söndag.⌛️🇬🇷 https://t.co/Z7huYbuNDc — Daniel Kristoffersson (@DKristoffersson) July 9, 2026

Who is who

Ο διεθνής Σουηδός μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στη Μάλμε από το 2023, όταν και αποκτήθηκε από τη Χέλσινγκμποργκ έναντι 700.000 ευρώ, έχοντας διαγράψει όλη του την καριέρα έως τώρα εντός εγχώριων συνόρων. Mε τη φανέλα της Μάλμε μετρά 132 συμμετοχές, 20 γκολ και 19 ασίστ.



Ο Αλί είχε συνδεθεί στο παρελθόν με τη γαλλική Λανς, ωστόσο η διοίκηση της σουηδικής ομάδας είχε προβάλει αρνητική στάση. Μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Σουηδίας υπό τις οδηγίες του Γκράχαμ Πότερ στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, καταγράφοντας δύο συμμετοχές απέναντι σε Ολλανδία και Γαλλία.

υμίζουμε ότι, είχε αγωνιστεί και κόντρα στην Εθνική Ελλάδας στο πρόσφατο φιλικό στην Στοκχόλμη, όπου αγωνίστηκε 26', προλαβαίνοντας να δημιουργήσει το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο ισόπαλο 2-2.

Η ανάρτηση του Sportbladet:

«Ο διεθνής Σουηδός επιθετικός, Τάχα Άλι, μετακομίζει σε έναν μεγάλο σύλλογο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταρ της Μάλμε βρίσκεται στις λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Ο Τάχα Άλι έχει περιβληθεί από φήμες τα τελευταία χρόνια και επρόκειτο να μετακομίσει στη Λανς στη Γαλλία πριν από ένα χρόνο. Αλλά τότε η Μάλμε δεν ήθελε να πουλήσει τον παίκτη και παρέμεινε στους «Μπλε».

Ήταν στην αποστολή του Γκράχαμ Πότερ για το Παγκόσμιο Κύπελλο και πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις, εναντίον της Ολλανδίας και της Γαλλίας, και μετά την αποχώρηση της Σουηδίας, ήταν σαφές ότι θα μπορούσε να πουληθεί αυτό το καλοκαίρι.

«Αν πρόκειται ποτέ να με πείσουν, είναι τώρα», είπε ο Άλι στη μικτή ζώνη μετά τον αγώνα με τη Γαλλία, για την πιθανότητα μεταγραφής του.

Το συμβόλαιο του με τη Μάλμε ολοκληρώνεται με τη λήξη της σεζόν, και ο Άλι είναι ουσιαστικά είναι έτοιμος να μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει για τους προσωπικούς όρους τους συμβολαίου του με την ομάδα, κι αν όλα πάνε καλά θα μπορούσε ο αγώνας με τη Γκέτεμποργκ να είναι ο τελευταίος του. Δεν είναι σαφές αν θα αγωνιστεί καν σε αυτόν τον αγώνα».