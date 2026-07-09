Ολοκληρώνεται του Ζότα Σίλβα - Προανήγγειλε την μετακίνηση του ο Ολυμπιακός

«Πυρετώδης» αναμένεται η μεταγραφική περίοδος του Ολυμπιακού. Μετά τους Κάρμο , Σμαΐλοβιτς , Μαφέο και Πόποβιτς , οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν την μετακίνηση του Ζότα Σίλβα με την μορφή δανεισμού από την Νότινχγαμ Φόρεστ.

Μάλιστα ο Πορτογάλος εξτρέμ είναι ήδη στην Ολλανδία για να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Πειραιώτες όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Πορτογαλία. Έτσι η ΠΑΕ προανήγγειλε την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού μέσω social media.



Το προφίλ του Πορτογάλου εξτρέμ.

Ο Ζότα Σίλβα ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Λεϊσόες όπου ξεχώρισε και το 2021 πήρε μεταγραφή στην Κάζα Πία. Εκεί έμεινε μόλις έναν χρόνο καθώς τον «τσίμπησε» η Βιτόρια Γκιμαράες για περίπου 700.000 ευρώ. 83 συμμετοχές και 20 γκολ ήταν αρκετά για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της Νότινχγαμ Φόρεστ η οποία έβγαλε από τα ταμεία της για να τον αποκτήσει 7 εκατομμύρια ευρώ. Με την αγγλική ομάδα κατέγραψε στην Premier League 32 συμμετοχές μετρώντας 4 γκολ και 3 ασίστ , πριν παραχωρηθεί δανεικός στην ομάδα της Μπεσίκτας όπου σε 18 συμμετοχές σημείωσε 5 γκολ και είναι έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την φανέλα του Ολυμπιακού.