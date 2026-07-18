Που θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ

Χωρίς να έχουν περάσει 24 ώρες από την τελευταία φιλική νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Φορτούνα Σίταρντ, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δίνει ακόμη ένα «ολλανδικό τεστ» και αντιμετωπίζει τον Άγιαξ.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στο 2ο στάδιο προετοιμασίας, στο οποίο θα δώσουν τέσσερα φιλικά. Το σημερινό παιχνίδι απέναντι στον «Αίαντα» θα είναι το δεύτερο.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 16:30 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD.