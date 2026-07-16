Stoiximan Super League: Το πρόγραμμα των ντέρμπι για τη σεζόν 2026/27
Η κλήρωση του προγράμματος της νέας σεζόν ολοκληρώθηκε και γνωστοποιήθηκαν μαζί της όλα τα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα.
Η Stoiximan Super League γνωστοποίησε το αγωνιστικό καλεντάρι της σεζόν 2026/27, με το νέο πρωτάθλημα να κάνει σέντρα το διήμερο 22-23 Αυγούστου.
Η πρώτη αγωνιστική έβγαλε δυνατές αναμετρήσεις, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται στην έδρα της τον Ηρακλή, τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Ατρόμητο, τον Παναθηναϊκό να αρχίζει τη σεζόν κόντρα στην Κηφισιά και τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον Λεβαδειακό.
Αναλυτικά τα ντέρμπι του πρώτου γύρου
3η αγωνιστική, 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
- ΑΕΚ - Άρης
4η αγωνιστική, 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
- ΠΑΟΚ - Άρης
6η αγωνιστική, 10-11 Οκτωβρίου 2026
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
9η αγωνιστική, 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
10η αγωνιστική, 7-8 Νοεμβρίου 2026
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
12η αγωνιστική, 28-29 Νοεμβρίου 2026
- Άρης - Ολυμπιακός
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
13η αγωνιστική, 5-6 Δεκεμβρίου 2026
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός - Άρης
Υπενθυμίζουμε ότι οι αγώνες του δεύτερπυ γύρου δεν είναι «καθρέφτης» του πρώτου και θα προκύψουν μέσω κλήρωσης.