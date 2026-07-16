Stoiximan Super League: Το πρόγραμμα των ντέρμπι για τη σεζόν 2026/27

Η Stoiximan Super League γνωστοποίησε το αγωνιστικό καλεντάρι της σεζόν 2026/27, με το νέο πρωτάθλημα να κάνει σέντρα το διήμερο 22-23 Αυγούστου.

Η πρώτη αγωνιστική έβγαλε δυνατές αναμετρήσεις, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται στην έδρα της τον Ηρακλή, τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Ατρόμητο, τον Παναθηναϊκό να αρχίζει τη σεζόν κόντρα στην Κηφισιά και τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά τα ντέρμπι του πρώτου γύρου

3η αγωνιστική, 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

ΑΕΚ - Άρης

4η αγωνιστική, 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ - Άρης

6η αγωνιστική, 10-11 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική, 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

10η αγωνιστική, 7-8 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική, 28-29 Νοεμβρίου 2026

Άρης - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική, 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Παναθηναϊκός - Άρης

Υπενθυμίζουμε ότι οι αγώνες του δεύτερπυ γύρου δεν είναι «καθρέφτης» του πρώτου και θα προκύψουν μέσω κλήρωσης.