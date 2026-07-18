Μήνυμα Αλμέιδα για Πινέδα: «Προσπαθώ πάντα να τον παίρνω μαζί μου»

Όπως όλα δείχνουν, ο Ορμπελίν Πινέδα μετά και από την πρόταση των Μεξικανών, οδεύει προς τη Μοντερέι, εκεί όπου ο ποδοσφαιρικός του «γονιός» τον περιμένει.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα, έχει εκφράσει πολλές φορές πόσο λατρεύει να προπονεί τον Πινέδα και για μία ακόμη φορά το δήλωσε σε σχέση με την επανασύνδεσή τους στη Μοντερέι, την οποία προπονεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλμέιδα

«Η συμφωνία με τον Ορμπελίν δεν έχει κλείσει ακόμα. Είναι ένας παίκτης που ήθελα πολύ. Είναι ο παίκτης που έχω προπονήσει περισσότερο σε όλη μου την προπονητική καριέρα. Νομίζω ότι τον έχω προπονήσει σε 240 αγώνες, κάτι τέτοιο.

Είναι κρίμα που δεν τον πρόσεξαν, επειδή επιλέχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τρία συνεχόμενα χρόνια. Αυτό θα πρέπει να τους γεμίζει με υπερηφάνεια. Ένας Μεξικανός παίκτης που επιλέχθηκε τρεις συνεχόμενες φορές ως ο καλύτερος παίκτης σε μια μεγάλη διοργάνωση, στην οποία κέρδισε και το πρωτάθλημα.

Στην Ελλάδα, έλαβε αγάπη και την αναγνώριση που του αξίζει. Η ΑΕΚ έδωσε επίσης στον Ορμπελίν πολλά καλά πράγματα. Είναι ένας αγαπητός παίκτης των οπαδών και έχει μια υπέροχη ιστορία ως Μεξικανός στην Ελλάδα.

Είναι δυναμικός, ταπεινός, παίζει σε κάθε παιχνίδι, θέλει να βελτιώνεται, είναι καλός συμπαίκτης, εκπροσωπεί καλά τη χώρα του, έχει δημιουργήσει οικογένεια, είναι έξυπνος και έχει πολλά άλλα θετικά χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό προσπαθώ πάντα να τον παίρνω μαζί μου όπου κι αν πάω. Δεν του έχω μιλήσει ακόμα, πιστέψτε το ή όχι. Ανταλλάξαμε μόνο ένα μήνυμα».