Τρομερή κίνηση του Νίκολιτς: Κάλυψε όλα τα έξοδα της πρώην του ομάδας

Ο Μάρκο Νίκολιτς εκτός από την σπουδαία προπονητική του δουλεία στην ΑΕΚ, συνεχίζει και τα σπουδαία έργα εκτός γηπέδων. Η πρώην του ομάδα, η Ραντ, η οποία δεν βρίσκεται πια στο επίκεντρο του σέρβικου πρωταθλήματος και δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει οικονομικά. Έτσι ο Σέρβος τεχνικός δεν έμεινε μόνο στα λόγια και αποφάσισε να βοηθήσει την πρώην ομάδα του.

Πιο αναλυτικά ο προπονητής της «Ένωσης» ανέλαβε προσωπικά εξ ολοκλήρου το συνολικό κόστος για την διεξαγωγή των εντός έδρα αγώνων της Ραντ στην Μπάνιτσα. Για το συγκεκριμένο σύλλογο που προσπαθεί να ορθοποδήσει, αυτή η βοήθεια αποτελεί τεράστια «ανάσα» για την σέρβικη ομάδα.

Ως εκ τούτου η Ραντ φρόντισε μέσω του λογαριασμού της στο instagram, να αποθεώσει και να εξυμνήσει τον Νίκολιτς για την σπουδαία του κίνηση λέγοντας:

«Οι σπουδαίοι άνθρωποι ξεχωρίζουν από το γεγονός ότι δεν ξεχνούν ποτέ από πού ξεκίνησαν.



Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα στη Ραντ. Σήμερα, έχοντας πλέον δημιουργήσει ένα σπουδαίο όνομα, δεν ξέχασε τον σύλλογό του.



Και φέτος αναγνώρισε την υγιή προσπάθεια που γίνεται, αλλά και τους ανθρώπους που δίνουν αυτή τη μάχη, προσφέροντας απλόχερα τη στήριξή του σε όλους όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Με τη δωρεά του θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου τα έξοδα διοργάνωσης των αγώνων στην Μπάνιτσα κατά τη διάρκεια της σεζόν στη Ζονική Λίγκα.



Για εμάς, αυτό δεν αποτελεί απλώς οικονομική βοήθεια. Είναι ένα μήνυμα ότι η προσπάθεια, η εντιμότητα και η αγάπη για τον σύλλογο αναγνωρίζονται.



Μάρκο, σε ευχαριστούμε που στέκεσαι στο πλευρό της Ραντ. Σε ευχαριστούμε που πιστεύεις στους ανθρώπους οι οποίοι γράφουν σήμερα μια νέα σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.



ΜΟΝΟ Ραντ!»