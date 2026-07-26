Τσβόλε-ΑΕΚ 2-3: Δεν πτοήθηκε από την ανατροπή και ο Βάργκα έφερε ακόμη μία νίκη στην Ολλανδία

Σε ένα παιχνίδι που έγινε «της ανατροπής», η ΑΕΚ παρότι προηγήθηκε με τον Κοϊτά(33'), βρέθηκε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου πίσω στο σκορ με τα γκολ των Φαν ντερ Χάρ(51') και Ράιζιγκερ(56'). Η αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς, Μπαρνάμπας Βάργκα(68',87'), γύρισε το παιχνίδι και έδωσε ακόμη μία νίκη στα φιλικά προετοιμασίας της Ένωσης.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Το πρώτο ημίχρονο και ειδικά το πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης, ήταν ξεκάθαρα υπέρ των «κιτρινόμαυρων» με τον Κοϊτά να παίρνει πολλά μέτρα και προσπάθειες στο γήπεδο και στο 33' να κάνει το 0-1, με ποιον άλλον τρόπο από σουτ εκτός περιοχής.

Eurokinissi

Έτσι η ΑΕΚ έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης, πήγε στα αποδυτήρια έχοντας δεχτεί μόλις δύο φάσεις από τη Τσβόλε και προηγούμενη με 1-0.

Με το «αριστερό» όμως μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και μέσα σε 11 λεπτά, από το 45' μέχρι το 56΄ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 και τα γκολ των Φαν ντερ Χάρ(51') και Ράιζιγκερ(56').

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Η Ένωση έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Μουκουντί από εκτέλεση κόρνερ να ισοφαρίσει.

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Αυτό δεν την πτόησε και στο 68ο λεπτό, ο Βάργκας με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2.

Intime

«Χρυσή» αλλαγή αποδείχθηκε ο Ούγγρος, αφού στο 87' πρώτα με κεφαλιά και ύστερα με το πόδι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για μία ακόμη ανατροπή της ΑΕΚ επί ολλανδικού εδάφους.

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Τελικό σκορ: 2-3