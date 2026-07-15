ΑΕΚ - Φίτεσε 0-0: «Άσφαιρη» στο δεύτερο φιλικό η Ένωση

Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το δεύτερο φιλικό της ΑΕΚεπί ολλανδικού εδάφους, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να μένει στο 0-0 απέναντι στη Φίτεσε και να αφήνει ανάμεικτες εντυπώσεις.

Η Ένωση παρουσίασε καλή εικόνα στο αμυντικό κομμάτι, όμως δυσκολεύτηκε αισθητά στη δημιουργία και την ανάπτυξη του παιχνιδιού της, με αποτέλεσμα να απειλήσει ελάχιστα την αντίπαλη εστία.

Η αναμέτρηση

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό για τους «κιτρινόμαυρους», που δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις στο επιθετικό τρίτο. Αντίθετα, ανασταλτικά λειτούργησαν σωστά, περιορίζοντας τις επιθετικές προσπάθειες της Φίτεσε.

Από τους παίκτες που ξεχώρισαν ήταν ο Λάζαρος Ρότα, ενώ θετική παρουσία είχε και ο Γκεοργκίεφ. Αντίθετα, οι Καλοσκάμης, Ζούμπκοφ και Βάργκα δεν κατάφεραν να μπουν στο κλίμα της αναμέτρησης.

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος και για περίπου 15 λεπτά ανέβασε την έντασή της, με τον Μαρίν να δίνει ώθηση στον ρυθμό της ομάδας. Ωστόσο, μετά το 60ό λεπτό η απόδοσή της υποχώρησε αισθητά και το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το επόμενο τεστ για την Ένωση είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο, όταν θα αντιμετωπίσει τη Γκρόνινγκεν σε φιλικό διάρκειας 120 λεπτών. Στη συνέχεια, η αποστολή θα επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου οι ποδοσφαιριστές θα πάρουν τετραήμερη άδεια πριν από τη συνέχεια της προετοιμασίας.