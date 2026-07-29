Λόβρο Μάγιερ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» μέχρι το 2030

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε και επίσημα τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Λόβρο Μάγιερ από τη Βόλφσμπουργκ. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030 και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα της Ένωσης. Το απόγευμα της Τρίτης (28/07), ο Μάγιερ αναχώρησε για το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου η ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, προκειμένου να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις.

«Λόβρο, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ»

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Λόβρο Μάγερ (Lovro Majer) με μεταγραφή από τη γερμανική Βόλφσμπουργκ. Ο Κροάτης διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λόβρο Μάγερ γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1998 στο Ζάγκρεμπ. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ το 2016 και δύο χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με την οποία είχε συμμετοχή στην κατάκτηση των πρωταθλημάτων Κροατίας του 2019 και του 2020 και του νταμπλ του 2021.

Το καλοκαίρι του 2021 ο Λόβρο Μάγερ αποκτήθηκε από τη Ρεν για 13 εκατομμύρια ευρώ και μαζί της συμμετείχε σε 79 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με συνολικά 9 γκολ και 16 ασίστ.

Επόμενο βήμα του ήταν η Βόλφσμπουργκ το 2023, με ένα ποσό της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Σε δύο σεζόν στη Γερμανία αγωνίστηκε σε 75 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, με 10 γκολ και 11 ασίστ συνολικά.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Κροατίας από το 2019 και έχει αγωνιστεί σε 38 αγώνες, σημειώνοντας εννέα γκολ. Ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 4-1 της Κροατίας επί του Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, ενώ ήταν μεταξύ των παικτών που ευστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι, όταν η Κροατία απέκλεισε τη Βραζιλία στην ίδια διοργάνωση.

Λόβρο, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»

Το προφίλ του Λόβρο Μάγιερ

Ο Μάγιερ αποτελεί έναν από τους πιο ποιοτικούς Κροάτες χαφ της γενιάς του. Αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί με την ίδια άνεση να καλύψει και τη θέση του κεντρικού χαφ, χάρη στην εξαιρετική τεχνική του, την ποδοσφαιρική του αντίληψη και την ικανότητά του στη δημιουργία παιχνιδιού.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, πριν επιστρέψει στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όπου καθιερώθηκε και πανηγύρισε τίτλους. Το 2021 μεταγράφηκε στη Ρεν και δύο χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από τη Βόλφσμπουργκ, με την οποία δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Παράλληλα, αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Κροατίας, μετρώντας 38 συμμετοχές και εννέα γκολ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μάγιερ αγωνίστηκε σε 30 αγώνες με την φανέλα της Βόλφσμπουργκ, μετρώντας συνολικά 3 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.