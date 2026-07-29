Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Ο Μουκέντι βρίσκεται ψηλά στην λίστα της ΑΕΚ»

Η ΑΕΚσυνεχίζει το μεταγραφικό ντεμαράζκαι μετά τον Λόβρο Μάγιερ, η Ένωση, όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ενδιαφέρεται έντονα για τον Μπένι Μουκέντι, της Βιτόρια Γκιμαράες.

Πιο συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι», σύμφωνα πάντα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, έχουν κάνει ήδη μια διερευνητική επαφή για την απόκτηση του 24χρονου μέσου , προκειμένου να ενημερωθούν για τις συνθήκες σε περίπτωση μεταγραφής και την μετακίνηση του στην Ελλάδα.

🚨🇬🇷 Beni Mukendi, another name high on AEK Athens list after Lovro Majer deal as initial approach has been made. pic.twitter.com/a3QhrFGFXC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Ποιος είναι ο Μπένι Μουκέντι

Ο Μπένι Μουκέντι, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία, το 2020 στην ομάδα της Τορένσε, όπου φόρεσε τα χρώματα της για 49 παιχνίδια για τρία χρόνια, βοηθώντας την ομάδα του να κερδίσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ο ύψους 1,80 μέσος μετακόμισε στην ομάδα της Κάζα Πια, όπου σε 2 χρόνια κατέγραψε 52 συμμετοχές. Από εκεί και έπειτα η Βιτόρια Γκιμαράες δαπάνησε 3 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της. Με την πορτογαλική ομάδα κατέγραψε 36 συμμετοχές σημειώνοντας 1 γκολ και 6 ασίστ, με σπουδαιότερη στιγμή του την κατάκτηση του κυπέλλου Πορτογαλίας με τον πορτογαλικό σύλλογο κόντρα Μπράγκα. Τέλος είναι διεθνής με την χώρα της Ανγκόλα, φορώντας το εθνόσημο σε 3 αναμετρήσεις.