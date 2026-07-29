Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Ο Μουκέντι βρίσκεται ψηλά στην λίστα της ΑΕΚ»
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ΑΕΚ ενδιαφέρεται έντονα για τον Μουκέντι της Γκιμαράες.
Η ΑΕΚσυνεχίζει το μεταγραφικό ντεμαράζκαι μετά τον Λόβρο Μάγιερ, η Ένωση, όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ενδιαφέρεται έντονα για τον Μπένι Μουκέντι, της Βιτόρια Γκιμαράες.
Πιο συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι», σύμφωνα πάντα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, έχουν κάνει ήδη μια διερευνητική επαφή για την απόκτηση του 24χρονου μέσου , προκειμένου να ενημερωθούν για τις συνθήκες σε περίπτωση μεταγραφής και την μετακίνηση του στην Ελλάδα.
Ποιος είναι ο Μπένι Μουκέντι
Ο Μπένι Μουκέντι, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία, το 2020 στην ομάδα της Τορένσε, όπου φόρεσε τα χρώματα της για 49 παιχνίδια για τρία χρόνια, βοηθώντας την ομάδα του να κερδίσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ο ύψους 1,80 μέσος μετακόμισε στην ομάδα της Κάζα Πια, όπου σε 2 χρόνια κατέγραψε 52 συμμετοχές. Από εκεί και έπειτα η Βιτόρια Γκιμαράες δαπάνησε 3 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της. Με την πορτογαλική ομάδα κατέγραψε 36 συμμετοχές σημειώνοντας 1 γκολ και 6 ασίστ, με σπουδαιότερη στιγμή του την κατάκτηση του κυπέλλου Πορτογαλίας με τον πορτογαλικό σύλλογο κόντρα Μπράγκα. Τέλος είναι διεθνής με την χώρα της Ανγκόλα, φορώντας το εθνόσημο σε 3 αναμετρήσεις.