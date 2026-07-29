ΑΕΚ-Σάμσουνσπορ 1-2: Ήττα στο προτελευταίο της φιλικό για την Ένωση των δύο ημιχρόνων

Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στα καλοκαιρινά φιλικά, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από τη Σαμσουνσπόρ στο προτελευταίο παιχνίδι της επί ολλανδικού εδάφους. Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως είχε προαναγγείλει, προχώρησε σε ολικό rotation, αλλάζοντας και τους έντεκα ποδοσφαιριστές σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό απέναντι στη Τσβόλε, προκειμένου να μοιράσει χρόνο συμμετοχής και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση του ρόστερ.



Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που πήρε τα «ηνία» της αναμέτρησης και στο 14' μετά από ωραία προσπάθεια του Γκατσίνοβιτς, ο Ζίνι την κατάλληλη στιγμή πέρασε στον Ελίασον, ο οποίος σε κενή εστία σκόραρε για το 1-0 της Ενωσης.

Eurokinissi

Στη δεύτερη σοβαρή ευκαιρία που βρήκε η τούρκικη ομάδα, βρήκε και την ισοφάριση μετά από ασυνεννοησία Γκεοργκίεφ και Πενράις με Στρακόσια, ο Ελαγίς σε κενή εστία το 1-1 για τους Τούρκους.

Έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο παρά τις χαμένες ευκαιρίες του Κοϊτά, στο 80΄ ο Σαϊκουμπά πρόλαβε τον Μπρινιόλι και πλάσαρε για το 1-2 των Τούρκων.

Intime

Τελικό σκορ: 1-2