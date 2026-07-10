Αραούχο: Συγκλονίζει για τον τραυματισμό του - «Υπέφερα στη σιωπή, τώρα επιστρέφω»

Ο Σέρχιο Αραούχο άφησε πίσω του μια δύσκολη περίοδο και επέστρεψε σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων με τη Σέρο Πορτένιο, έπειτα από σχεδόν επτά μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού.

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, μέσω ανάρτησής του στα social media, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, κάνοντας λόγο για αμφιβολίες, πόνο και ψυχολογική πίεση, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του μέχρι να επιστρέψει στο γήπεδο.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτούς τους σχεδόν επτά μήνες. Την ομάδα, τους γιατρούς, τους φυσιοθεραπευτές, τους συμπαίκτες, τους φιλάθλους, τους φίλους και την οικογένειά μου. Δεν ήταν εύκολο», ανέφερε αρχικά.

Ο Αργεντινός επιθετικός αποκάλυψε πως πέρασε πολλές δύσκολες στιγμές, ωστόσο δεν έχασε ποτέ την πίστη του στην επιστροφή.

«Υπήρξαν πολλές στιγμές με αμφιβολίες, πόνο και δοκιμασίες, όμως πάντα προσπαθούσα να διατηρώ το χαμόγελό μου και τη θετική μου διάθεση, με μοναδικό στόχο να επιστρέψω στις προπονήσεις με τους συμπαίκτες μου. Σήμερα έγινε το πρώτο βήμα. Τώρα συνεχίζουμε σταδιακά, ώστε να πετύχω κάθε μικρό στόχο και να είμαι απόλυτα έτοιμος όταν έρθει η στιγμή να αγωνιστώ ξανά», τόνισε.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην σύζυγο του, Κάρμεν Ιτούρμπε, ευχαριστώντας τη δημόσια για τη στήριξή της σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας του.