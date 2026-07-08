ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Αλεξίου - Τα στοιχεία του νεαρού στόπερ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι «νερατζούρι» διατηρούν δικαίωμα επαναγοράς του ποδοσφαιριστή.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή της Ένωσης στην Ολλανδία και συμμετέχει από την πρώτη ημέρα στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Αυτός είναι ο Χρήστος Αλεξίου

Ο Αλεξίου είναι γεννημένος το 2005, ξεπετάχτηκε από τις ακαδημίες του Ατρομήτου και αποκτήθηκε από την Ίντερ το 2021 και έφτασε να γίνει και αρχηγός της ομάδας με σπουδαία γκολ σε ιταλικό και διεθνές επίπεδο στο Youth League και σε διοργανώσεις με τα κλιμάκια της εθνικής.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικό παίκτη, που μετακόμισε στην Ιταλία από τις ακαδημίες του Ατρομήτου αρχικά ως δανεικός και το 2022 η Ίντερ τον απέκτησε με μεταγραφή έναντι 270.000 ευρώ. Η αξία του έχει πολλαπλασιαστεί έκτοτε, γιατί έχει γίνει ηγέτης της άμυνας της ομάδας Νέων των Νερατζούρι.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο είχε 33 συμμετοχές με την ομάδα Primavera της Ίντερ και σκόραρε 3 γκολ, ενώ έδωσε και μια ασίστ.

Παράλληλα, έχει φορέσει 11 φορές την «γαλανόλευκη» με την Κ21 της Εθνικής Ελλάδας, έχοντας πετύχει κι ένα γκολ.