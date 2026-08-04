Φωτιά τώρα στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:45.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μαζί με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα.
Παράλληλα, από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη, προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.
Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Βόλου, παρέχοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από το σημείο μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.
Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.