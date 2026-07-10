ΑΕΚ: Ανανεώσεων συνέχεια με Ριμπάλτα στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο

Η ΑΕΚ προχωρά στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της, διατηρώντας στο οργανόγραμμά της ακόμη ένα κομβικό στέλεχος. Μετά την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, η Ένωση έδωσε τα χέρια και με τον Χαβιέ Ριμπάλτα για νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029.

Η συμφωνία ανάμεσα στον Μάριο Ηλιόπουλο και τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ είχε «κλειδώσει» πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Η παραμονή του Καταλανού αποτελούσε βασική προτεραιότητα για τη διοίκηση, καθώς ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ θεωρεί τόσο τον Ριμπάλτα όσο και τον Νίκολιτς θεμελιώδεις πυλώνες του αγωνιστικού πλάνου της επόμενης ημέρας.

Ο Ριμπάλτα έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του ρόστερ που οδήγησε την ΑΕΚ στην κορυφή, κερδίζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη της διοίκησης μέσα από τη δουλειά του. Με το νέο συμβόλαιο θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού, με στόχο η ομάδα να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταγωνισμού τα επόμενα χρόνια.

Η νέα συμφωνία προβλέπει αυξημένες οικονομικές απολαβές, αλλά και μπόνους που συνδέονται με την επίτευξη αγωνιστικών και οργανωτικών στόχων. Η υπόθεση μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς ο Καταλανός αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής αγοράς και είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων του εξωτερικού.