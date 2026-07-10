Στεφάν Λανούα: Θέλει Έλληνες διατητές στα ντέρμπι

Ο Στεφάν Λανουά θέλει να επαναφέρει τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι της Stoiximan Super League, με την ελπίδα ότι θα την εφαρμόσει στο νέο πρωτάθλημα της σεζόν 2026/27.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ προχώρησε στην πράξη και κατέθεσε επίσημη πρόταση, εξηγώντας τους λόγους και τον τρόπο εφαρμογής, με στόχο οι Έλληνες ρέφερι να διαιτητεύσουν ξανά και μετά από πολλά χρόνια, ντέρμπι των Big 5, δηλαδή της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του Άρη.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ θα συνεδριάσει την προσεχή Πέμπτη (16/7), οπότε και τα μέλη της επιτροπής θα συζητήσουν την πρόταση του Στεφάν Λανουά, με στόχο να παρθεί η οριστική απόφαση μέχρι τα τέλη του μήνα και ουσιαστικά τρεις εβδομάδες πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ποιος είναι ο λόγος επαναφοράς τους

Αρχικά, η πρόταση ευθυγραμμίζεται με τη σύσταση της UEFA για ορισμό μόνο Ελλήνων διαιτητών στις εγχώριες διοργανώσεις. Σύμφωνα μάλιστα με την ΚΕΔ, οι Έλληνες ρέφερι είχαν υψηλή απόδοση στο Κύπελλο Ελλάδας και έχουν παρουσιάσει σημαντική πρόοδο και σε επίπεδο UEFA.

Επιπλέον, η εξέλιξή τους σύμφωνα με τον Λανουά προϋποθέτει απαραιτήτως συμμετοχή σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων. Μάλιστα, επισημαίνει ότι η διαθεσιμότητα ξένων διαιτητών elite και 1ης κατηγορίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ πανευρωπαϊκά μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ξένους διαιτητές στα εγχώρια πρωταθλήματα.

Πως θα γίνει αυτό

Η πρόταση του Στεφάν Λανούα περιλαμβάνει τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών με ξένους VAR και AVAR στους αγώνες μεταξύ ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Την συνεχή αξιολόγηση της απόδοσής τους έως το τέλος του πρώτου και του δεύτερου γύρου και τις συναντήσεις με την Επιτροπή τον Δεκέμβριο και πριν από την έναρξη των playoffs για την αξιολόγηση της απόδοσης των διαιτητών. Έτσι, θα αποφασίζεται βάσει της απόδοσης των διαιτητών, αν θα οριστούν Έλληνες και στα play offs.

Η πρόταση του προέδρου της ΚΕΔ εστάλη στα μέλη της Επιτροπής και στους εκπροσώπους των ΠΑΕ που συμμετέχουν σε αυτή για να έχουν χρόνο να την επεξεργαστούν και απόφαση θα ληφθεί στην επόμενη ΕΕΠ (περί τα τέλη Ιουλίου).