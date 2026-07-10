Λεσόρ: Το υπερπολυτελές supercar του Γάλλου με έμπνευση από... Μπάτμαν και οι «πράσινες» πινελιές

Ο Ματίας Λεσόρ δεν περνά απαρατήρητος ούτε εκτός παρκέ. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR κυκλοφορεί από τον περασμένο Ιανουάριο με μία εντυπωσιακή Chevrolet Corvette C8, η οποία μετατράπηκε σε Batmobile σε εξειδικευμένο συνεργείο της Σλοβενίας πριν φτάσει στην Αθήνα.

Το εντυπωσιακό όχημα αποτελεί ειδικά διαμορφωμένη εκδοχή της όγδοης γενιάς της Corvette και διαθέτει κινητήρα ισχύος 482 ίππων και 613 Nm ροπής, με την απόδοση να μπορεί να φτάσει έως και τους 495 ίππους. Επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα, ενώ η αξία του ξεπερνά κατά πολύ τις 100.000 ευρώ μετά τις εκτεταμένες μετατροπές.

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που έγιναν στο αυτοκίνητο υπάρχει και μία πιο διακριτική, αλλά ιδιαίτερα συμβολική. Όπως αποκάλυψε χρήστης του «Χ», ο ειδικός φωτισμός στο εσωτερικό προβάλλει δύο ξεχωριστά σχέδια.

Το πρώτο σχηματίζει τον αριθμό 26, δηλαδή το νούμερο που φορά ο Λεσόρ στον Παναθηναϊκό, ενώ το δεύτερο απεικονίζει ένα τριφύλλι, σε μια ξεκάθαρη αναφορά στους «πράσινους».