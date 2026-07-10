«Βόμβα» με Όσμαν: Τέλος από τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε με ΠΑΟΚ - Αδιανόητο deal 11 εκατ. ευρώ!

Απίστευτο και όμως αληθινό. Ο Τσέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό AKTOR και μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» προσέφεραν στον Παναθηναϊκό ένα ποσό της τάξεως των 2 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αποδεσμευτεί ο Τούρκος, καθώς είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Επομένως, τα 2 εκατομμύρια ευρώ αποτέλεσαν το buy-out του.

Την ίδια ώρα ο Οσμάν υπογράφει για τρία χρόνια και εντάσσεται στο σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι. Ο ΠΑΟΚ του προσέφερε ένα μυθικό συμβόλαιο, αξίας εννέα εκατομμυρίων ευρώ! Δηλαδή, τρία ανά έτος.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε την αποχώρησή του, δηλώνοντας δυσαρεστημένος από την απόφασή του.

Η δημοσίευση στα social media

Ο Οσμάν είπε στον ισχυρό άνδρα του «τριφυλλιού» σε τηλεφώνημα τους, πως θέλει να αποχωρήσει καθώς είναι πρόταση ζωής, με τον Γιαννακόπουλο παρά το γεγονός ότι του ξεκαθάρισε πως είναι ένας από τους αγαπημένους του παίκτες, να σέβεται τη διάθεσή του.