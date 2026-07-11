Δεν σταματάει ο ΠΑΟΚ: Θέλει και τον Τολιόπουλο από τον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο ΠΑΟΚ δεν σταματάει στη μεταγραφή της χρονιάς με τον Όσμαν, θέλει να κάνει δικό του και τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Οι «ασπρόμαυροι» κινούνται δυναμικά για να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες και του Τολιόπουλου Η πρόταση για buy-out στους «πράσινους» για να αποκτήσουν τον πολύπειρο διεθνή γκαρντ, αγγίζει και ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο ΠΑΟΚ πιέζει αρκετά την υπόθεση.

Ο «Τολιό» δεσμεύεται με συμβόλαιο στο «τριφύλλι» μια συνθήκη που δε θα έπρεπε να στέκεται μεγάλο εμπόδιο, αφού υπήρχε και στην περίπτωση του Τούρκου σούπερ σταρ, ο οποίος εν τέλει θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης.