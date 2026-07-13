Αδίστακτος ΠΑΟΚ: Έχει στο «στόχαστρο» τον Βαλαντσιούνας - Τι είπε για της φήμες περί... Ζαλγκίρις

Αφού ο ΠΑΟΚ τάραξε τα «νερά» με την μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν και είναι κοντά στην απόκτηση και του Τολιόπουλου, πάει να κάνει ένα μεγάλο «μπαμ» με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Ένα περιζήτητο πεντάρι που πολλές ομάδες από την Ευρωλίγκα(όπως ο Παναθηναϊκός) θα ήθελαν να έχουν και ο «Δικέφαλος του Βορρά» προσπαθεί μεθοδικά να τον κάνει δικό του.

Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, αρκετά ρεπορτάζ ανέφεραν πως ο Βαλαντσιούνας υπέγραψε στη Ζαλγκίρις, όμως ο ίδιος διεύψευσε τα πάντα με σχόλιο του σε σχετική ανάρτηση ξένου μέσου στο instagram.

«Ξυπνάς και βλέπεις ότι όλα έχουν αποφασιστεί για σένα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εγώ. Ευχαριστώ, δημοσιογράφοι», σχολίασε στα social media, όντας ξεκάθαρος.

Πάντως εάν η ομάδα της Θεσσαλονίκης καταφέρει και αυτό το «θαύμα» μιλάμε για ένα μεταγραφικό καλοκαίρι που οι φίλοι του δε θα ξεχάσουν ποτέ.