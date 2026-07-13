Η εντυπωσιακή σύντροφος του Τσέντι Όσμαν που θα ξεσηκώσει την Θεσσαλονίκη

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Το μπάμ του καλοκαιριού στον χώρο του μπάσκετ έγινε από τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Τσέντι Οσμάν θα αγωνίζεται στον «Δικέφαλο του Βορρά» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Τούρκος φόργουορντ ετοιμάζει βαλίτσες για Θεσσαλονίκη, εκεί που θα μένει μαζί με την εντυπωσιακή σύντροφό του Έμπρου Σαχίν. Η Τουρκάλα ηθοποιός είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης με πτυχίο στις Επιστήμες του Αθλητισμού, όμως εργάζεται ως ηθοποιός από το 2017, όταν έπαιξε στην σειρά «Savaşçı», ενώ έχει κάνει δουλειές και στον κινηματογράφο από το 2026, που έπαιξε στην ταινία «Kan Parası».

Επίσης είναι και μοντέλο, ενώ στα social media και στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έχει πάνω από 4 εκατομμύρια ακόλουθους. Οι δυό τους παντρέυτηκαν το 2022 στα Σκόπια, εκεί από όπου και κατάγεται ο Τσέντι Όσμαν, ενώ η πανέμορφη ηθοποιός το 2022 έλαβε το βραβείο της «Καλύτερης Ηθοποιού Τηλεοπτικής Σειράς» για το «Destan».