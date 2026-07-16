Super League: Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα και οι 26 αγωνιστικές του πρωταθλήματος

Είχαμε τις ημερομηνίες, αλλά με κλήρωση μάθαμε ακριβώς τους αγώνες για τη Stoiximan Super League 2026-27. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 22-23 Αυγούστου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 20-21 Μαρτίου 2027.

Αναλυτικά οι αγώνες

1η αγωνιστική (22-23/8)

ΑΕΚ - Ηρακλής

Καλαμάτα - Άρης

Ολυμπιακός - Ατρόμητος

ΟΦΗ - Βόλος

Παναθηναϊκός - Κηφισιά

Παναιτωλικός - Αστέρας

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός

2η αγωνιστική:

Αστέρας - Ολυμπιακός

Άρης - ΟΦΗ

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

Βόλος - Ηρακλής

Κηφισιά - ΑΕΚ

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός - Καλαμάτα

3η αγωνιστική:

ΑΕΚ - Άρης

Ατρόμητος - Καλαμάτα

Βόλος - Ολυμπιακός

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός

ΟΦΗ - Κηφισιά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Ηρακλής - Αστέρας

4η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-ΑΕΚ

Καλαμάτα-Βόλος

Κηφισιά-Λεβαδειακός

Ολυμπιακός-ΟΦΗ

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ-Άρης

Ηρακλής-Ατρόμητος



5η αγωνιστική

Άρης-Ηρακλής

Ατρόμητος-Κηφισιά

Βόλος-ΑΕΚ

Καλαμάτα-Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός

ΟΦΗ-Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ



6η αγωνιστική

ΑΕΚ-ΟΦΗ

Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος

Άρης-Βόλος

Κηφισιά-Παναιτωλικός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ-Καλαμάτα

Ηρακλής-Λεβαδειακός



7η αγωνιστική

Ατρόμητος-ΑΕΚ

Καλαμάτα-ΟΦΗ

Κηφισιά-Άρης

Λεβαδειακός-Βόλος

Παναθηναϊκός-Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ-Ηρακλής



8η αγωνιστική

ΑΕΚ-Παναιτωλικός

Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός

Άρης-Ατρόμητος

Βόλος-Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-Καλαμάτα

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Ηρακλής-Κηφισιά



9η αγωνιστική

Ατρόμητος-Βόλος

Καλαμάτα-Ηρακλής

Κηφισιά-Ολυμπιακός

Λεβαδειακός-Άρης

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Παναιτωλικός-ΟΦΗ

ΠΑΟΚ-Αστέρας AKTOR



10η αγωνιστική

ΑΕΚ-Λεβαδειακός

Αστέρας AKTOR-Καλαμάτα

Άρης-Παναιτωλικός

Βόλος-Κηφισιά

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

ΟΦΗ-Ατρόμητος

Ηρακλής-Παναθηναϊκός



11η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-Άρης

Καλαμάτα-ΑΕΚ

Λεβαδειακός-Ατρόμητος

Ολυμπιακός-Ηρακλής

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

Παναιτωλικός-Βόλος

ΠΑΟΚ-Κηφισιά



12η αγωνιστική

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Άρης-Ολυμπιακός

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

Βόλος-Αστέρας AKTOR

Κηφισιά-Καλαμάτα

ΟΦΗ-Λεβαδειακός

Ηρακλής-Παναιτωλικός



13η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-Κηφισιά

Καλαμάτα-Λεβαδειακός

Ολυμπιακός-ΑΕΚ

ΟΦΗ-Ηρακλής

Παναθηναϊκός-Άρης

Παναιτωλικός-Ατρόμητος

ΠΑΟΚ-Βόλος



14η αγωνιστική

ΑΕΚ-Βόλος

Ατρόμητος-Ολυμπιακός

Καλαμάτα-Παναιτωλικός

Κηφισιά-ΟΦΗ

Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Ηρακλής-Άρης



15η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-ΠΑΟΚ

Άρης-ΑΕΚ

Βόλος-Λεβαδειακός

Κηφισιά-Ατρόμητος

Ολυμπιακός-Παναιτωλικός

ΟΦΗ-Καλαμάτα

Παναθηναϊκός-Ηρακλής



16η αγωνιστική

ΑΕΚ-Ατρόμητος

Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός

Άρης-ΠΑΟΚ

Καλαμάτα-Ολυμπιακός

Λεβαδειακός-ΟΦΗ

Παναιτωλικός-Κηφισιά

Ηρακλής-Βόλος



17η αγωνιστική

ΑΕΚ-Καλαμάτα

Ατρόμητος-Παναιτωλικός

Βόλος-Άρης

Κηφισιά-Αστέρας AKTOR

Λεβαδειακός-Ηρακλής

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός



18η αγωνιστική

Άρης-Κηφισιά

Βόλος-ΟΦΗ

Καλαμάτα-Αστέρας AKTOR

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος

Παναιτωλικός-ΑΕΚ

Ηρακλής-ΠΑΟΚ



19η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-Ηρακλής

Ατρόμητος-Άρης

Κηφισιά-Βόλος

Λεβαδειακός-Καλαμάτα

ΟΦΗ-ΑΕΚ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός



20η αγωνιστική

ΑΕΚ-Κηφισιά

Άρης-Παναθηναϊκός

Βόλος-Ατρόμητος

Καλαμάτα-ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός-Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

Ηρακλής-ΟΦΗ



21η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-Παναιτωλικός

Ατρόμητος-Ηρακλής

Λεβαδειακός-Κηφισιά

Ολυμπιακός-Βόλος

ΟΦΗ-Άρης

Παναθηναϊκός-Καλαμάτα

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ



22η αγωνιστική

ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR

Άρης-Λεβαδειακός

Ατρόμητος-ΟΦΗ

Βόλος-Καλαμάτα

Κηφισιά-ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός

Ηρακλής-Ολυμπιακός



23η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-ΟΦΗ

Καλαμάτα-Κηφισιά

Λεβαδειακός-ΑΕΚ

Ολυμπιακός-Άρης

Παναθηναϊκός-Βόλος

Παναιτωλικός-Ηρακλής

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος



24η αγωνιστική

ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Άρης-Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος-Λεβαδειακός

Βόλος-ΠΑΟΚ

Κηφισιά-Παναθηναϊκός

ΟΦΗ-Παναιτωλικός

Ηρακλής-Καλαμάτα



25η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR-Βόλος

Καλαμάτα-Ατρόμητος

Ολυμπιακός-Κηφισιά

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός

Παναιτωλικός-Άρης

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

Ηρακλής-ΑΕΚ



26η αγωνιστική

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Άρης-Καλαμάτα

Ατρόμητος-Αστέρας AKTOR

Βόλος-Παναιτωλικός

Κηφισιά-Ηρακλής

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

ΟΦΗ-Ολυμπιακός

Θυμίζουμε ότι οι ομάδες για το φετινό πρωτάθλημα είναι: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Λεβαδειακός, Βόλος ΝΠΣ, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Αστέρας AKTOR, Κηφισιά, Παναιτωλικός, Καλαμάτα, Ηρακλής