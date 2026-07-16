Super League: Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα και οι 26 αγωνιστικές του πρωταθλήματος
Μέσω της κλήρωσης, έγινε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα για τη Stoiximan Super League 2026-27.
Είχαμε τις ημερομηνίες, αλλά με κλήρωση μάθαμε ακριβώς τους αγώνες για τη Stoiximan Super League 2026-27. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 22-23 Αυγούστου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 20-21 Μαρτίου 2027.
Αναλυτικά οι αγώνες
1η αγωνιστική (22-23/8)
ΑΕΚ - Ηρακλής
Καλαμάτα - Άρης
Ολυμπιακός - Ατρόμητος
ΟΦΗ - Βόλος
Παναθηναϊκός - Κηφισιά
Παναιτωλικός - Αστέρας
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
2η αγωνιστική:
- Αστέρας - Ολυμπιακός
- Άρης - ΟΦΗ
- Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
- Βόλος - Ηρακλής
- Κηφισιά - ΑΕΚ
- Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
- Παναιτωλικός - Καλαμάτα
3η αγωνιστική:
- ΑΕΚ - Άρης
- Ατρόμητος - Καλαμάτα
- Βόλος - Ολυμπιακός
- Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
- ΟΦΗ - Κηφισιά
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
- Ηρακλής - Αστέρας
4η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-ΑΕΚ
Καλαμάτα-Βόλος
Κηφισιά-Λεβαδειακός
Ολυμπιακός-ΟΦΗ
Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός
ΠΑΟΚ-Άρης
Ηρακλής-Ατρόμητος
5η αγωνιστική
Άρης-Ηρακλής
Ατρόμητος-Κηφισιά
Βόλος-ΑΕΚ
Καλαμάτα-Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός-Ολυμπιακός
ΟΦΗ-Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ
6η αγωνιστική
ΑΕΚ-ΟΦΗ
Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος
Άρης-Βόλος
Κηφισιά-Παναιτωλικός
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ-Καλαμάτα
Ηρακλής-Λεβαδειακός
7η αγωνιστική
Ατρόμητος-ΑΕΚ
Καλαμάτα-ΟΦΗ
Κηφισιά-Άρης
Λεβαδειακός-Βόλος
Παναθηναϊκός-Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ-Ηρακλής
8η αγωνιστική
ΑΕΚ-Παναιτωλικός
Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός
Άρης-Ατρόμητος
Βόλος-Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός-Καλαμάτα
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ
Ηρακλής-Κηφισιά
9η αγωνιστική
Ατρόμητος-Βόλος
Καλαμάτα-Ηρακλής
Κηφισιά-Ολυμπιακός
Λεβαδειακός-Άρης
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
Παναιτωλικός-ΟΦΗ
ΠΑΟΚ-Αστέρας AKTOR
10η αγωνιστική
ΑΕΚ-Λεβαδειακός
Αστέρας AKTOR-Καλαμάτα
Άρης-Παναιτωλικός
Βόλος-Κηφισιά
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
ΟΦΗ-Ατρόμητος
Ηρακλής-Παναθηναϊκός
11η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-Άρης
Καλαμάτα-ΑΕΚ
Λεβαδειακός-Ατρόμητος
Ολυμπιακός-Ηρακλής
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ
Παναιτωλικός-Βόλος
ΠΑΟΚ-Κηφισιά
12η αγωνιστική
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Άρης-Ολυμπιακός
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός
Βόλος-Αστέρας AKTOR
Κηφισιά-Καλαμάτα
ΟΦΗ-Λεβαδειακός
Ηρακλής-Παναιτωλικός
13η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-Κηφισιά
Καλαμάτα-Λεβαδειακός
Ολυμπιακός-ΑΕΚ
ΟΦΗ-Ηρακλής
Παναθηναϊκός-Άρης
Παναιτωλικός-Ατρόμητος
ΠΑΟΚ-Βόλος
14η αγωνιστική
ΑΕΚ-Βόλος
Ατρόμητος-Ολυμπιακός
Καλαμάτα-Παναιτωλικός
Κηφισιά-ΟΦΗ
Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
Ηρακλής-Άρης
15η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-ΠΑΟΚ
Άρης-ΑΕΚ
Βόλος-Λεβαδειακός
Κηφισιά-Ατρόμητος
Ολυμπιακός-Παναιτωλικός
ΟΦΗ-Καλαμάτα
Παναθηναϊκός-Ηρακλής
16η αγωνιστική
ΑΕΚ-Ατρόμητος
Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός
Άρης-ΠΑΟΚ
Καλαμάτα-Ολυμπιακός
Λεβαδειακός-ΟΦΗ
Παναιτωλικός-Κηφισιά
Ηρακλής-Βόλος
17η αγωνιστική
ΑΕΚ-Καλαμάτα
Ατρόμητος-Παναιτωλικός
Βόλος-Άρης
Κηφισιά-Αστέρας AKTOR
Λεβαδειακός-Ηρακλής
ΟΦΗ-Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
18η αγωνιστική
Άρης-Κηφισιά
Βόλος-ΟΦΗ
Καλαμάτα-Αστέρας AKTOR
Ολυμπιακός-Λεβαδειακός
Παναθηναϊκός-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-ΑΕΚ
Ηρακλής-ΠΑΟΚ
19η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-Ηρακλής
Ατρόμητος-Άρης
Κηφισιά-Βόλος
Λεβαδειακός-Καλαμάτα
ΟΦΗ-ΑΕΚ
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός
20η αγωνιστική
ΑΕΚ-Κηφισιά
Άρης-Παναθηναϊκός
Βόλος-Ατρόμητος
Καλαμάτα-ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός-Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός-Λεβαδειακός
Ηρακλής-ΟΦΗ
21η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-Παναιτωλικός
Ατρόμητος-Ηρακλής
Λεβαδειακός-Κηφισιά
Ολυμπιακός-Βόλος
ΟΦΗ-Άρης
Παναθηναϊκός-Καλαμάτα
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
22η αγωνιστική
ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR
Άρης-Λεβαδειακός
Ατρόμητος-ΟΦΗ
Βόλος-Καλαμάτα
Κηφισιά-ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός
Ηρακλής-Ολυμπιακός
23η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-ΟΦΗ
Καλαμάτα-Κηφισιά
Λεβαδειακός-ΑΕΚ
Ολυμπιακός-Άρης
Παναθηναϊκός-Βόλος
Παναιτωλικός-Ηρακλής
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος
24η αγωνιστική
ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Άρης-Αστέρας AKTOR
Ατρόμητος-Λεβαδειακός
Βόλος-ΠΑΟΚ
Κηφισιά-Παναθηναϊκός
ΟΦΗ-Παναιτωλικός
Ηρακλής-Καλαμάτα
25η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-Βόλος
Καλαμάτα-Ατρόμητος
Ολυμπιακός-Κηφισιά
Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός
Παναιτωλικός-Άρης
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ
Ηρακλής-ΑΕΚ
26η αγωνιστική
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
Άρης-Καλαμάτα
Ατρόμητος-Αστέρας AKTOR
Βόλος-Παναιτωλικός
Κηφισιά-Ηρακλής
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ
ΟΦΗ-Ολυμπιακός
Θυμίζουμε ότι οι ομάδες για το φετινό πρωτάθλημα είναι: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Λεβαδειακός, Βόλος ΝΠΣ, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Αστέρας AKTOR, Κηφισιά, Παναιτωλικός, Καλαμάτα, Ηρακλής