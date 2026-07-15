Ανατροπή στη Stoiximan Super League: Συμφωνία για μοντέλο 1+1 - Ο Αλαφούζος πρόεδρος τον πρώτο χρόνο

Ανατροπή σημειώθηκε λίγο πριν από την τρίτη ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Stoiximan Super League, καθώς προέκυψε συμφωνία για κοινή λύση στην κορυφή της διοργανώτριας αρχής.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, για μοντέλο εναλλαγής στην προεδρία με διάρκεια «1+1», δηλαδή από έναν χρόνο θητείας για τον ίδιο και έναν χρόνο για τον Γιάννη Αλαφούζο.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα αναλάβει την προεδρία την πρώτη χρονιά, με τον ισχυρό άνδρα των Πειραιωτών να επιστρέφει στην προεδρία την επόμενη χρονιά.

Οι δύο πλευρές βρήκαν λύση στο ζήτημα μέσω συμφωνίας για ανάληψη των καθηκόντων για μια χρονιά έκαστος, δίνοντας τέλος στο «κενό» που υπήρχε στην προεδρία μετά τις πρώτες δύο ισόπαλες ψηφοφορίες. Αξίζει να σημειωθεί πως με την συγκεκριμένη πρόταση τάχθηκαν υπέρ όλες οι ομάδες πλην του Βόλου, που ψήφισε κατά.