Παναθηναϊκός: Τα προβλήματα, ο σοβαρός τραυματισμός του Ίνγκασον και οι υπερβολικές αντιδράσεις

Ό,τι ήταν να γίνει έγινε στον Παναθηναϊκό που χτίζει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, σε σχέση πάντα με την καλοκαιρινή προετοιμασία και τα φιλικά τα οποία την συνοδεύουν. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τις αναμετρήσεις αυτές με τρεις νίκες και μια βαριά ήττα στο φινάλε, εμφανίζοντας στην «πρόβα τζενεράλε» απέναντι στην Ραπίντ σημαντικά θέματα στην ανασταλτική τους λειτουργία.

Αν συμπεριληφθούν σε αυτά και οι δύο τραυματισμοί των Ίνγκασον και Καλάμπρια, με σοβαρότερο αυτόν του Ισλανδού που υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο το «τριφύλλι» απέκτησε ξαφνικά προβλήματα και υπερβολική γκρίνια, σε ένα κρίσιμο σημείο λίγες ημέρες πριν αρχίσει επίσημα η σεζόν.

Φανερώθηκαν τα... γνωστά άγνωστα φαντάσματα

Ένα κακό αποτέλεσμα ή μια προβληματική εικόνα εν μέσω προετοιμασίας δεν φέρνει μαζί του και το... τέλος του κόσμου. Το ίδιο βέβαια ισχύει και αντίστροφα. Ο Παναθηναϊκός πέρασε μέσα σε ένα 24ωρο από το να συγκαταλέγεται από κάποιους μεταξύ των φαβορί κατάκτησης του πρωταθλήματος στο να δημιουργείται ήδη αρνητική εικόνα για τον νέο προπονητή, χωρίς να έχει δώσει ακόμα επίσημο αγώνα!

Είναι αλήθεια πως οι «πράσινοι» έχουν εμφανίσει σημάδια βελτίωσης ως τώρα στην προετοιμασία, αυτό πάντως δεν σημαίνει πως ο Νίστρουπ έλυσε μέσα σε έναν μήνα όλα τα προβλήματα του. Η Ραπίντ υπενθύμισε σε όλους τα ζητήματα που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό στο αμυντικό τρανζίσιον ο Παναθηναϊκός, που μέσα σε όλα έχασε και έναν σημαντικό πυλώνα της άμυνας του και τον μοναδικό εναπομείναντα αρχηγό από την περασμένη σεζόν.

Ο Ίνγκασον χάνει δεδομένα όλη τη χρονιά και επισπεύδει την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, με τον Φαν Ντρόγκελεν να παραμένει σε πρώτο πλάνο για τον Κοτσόλη. Στα προβλήματα προστέθηκε και ο Καλάμπρια, ο οποίος αναμένεται να απουσιάσει για περίπου 6 εβδομάδες, ρίχνοντας από νωρίς στα «βαθιά» τον Τσάπρα.

Μακριά από βιαστικά συμπεράσματα

Μια βδομάδα πριν αρχίσουν τα προκριματικά του Conference απέναντι στην Πάκσι, ο Παναθηναϊκός, οι φίλοι του και όλοι όσοι απαρτίζουν το κλαμπ πρέπει να μείνουν μακριά από τα πρόωρα και βιαστικά συμπεράσματα.

Ούτε καταστράφηκαν όλα με μια ήττα σε ένα φιλικό, έστω και αν ήρθε με βαρύ σκορ, ούτε είναι στιγμή για μεγάλα λόγια. Η Ραπίντ εμφάνισε ζητήματα στο τέλειο διάστημα, δίνοντας στον Νίστρουπ τον χρόνο να προβληματιστεί και να τα συζητήσει με τους συνεργάτες του, προκειμένου να αποφευχθούν στα επίσημα, εκεί όπου τα αποτελέσματα μετράνε.

Το σίγουρο είναι πως ο Δανός δουλεύει σκληρά με την ομάδα και έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζει σημάδια της ταυτότητας του, αναμένοντας τις τελευταίες μεταγραφές (στόπερ, χαφ, δεξί εξτρέμ) οι οποίες θα ανεβάσουν την ποιότητα και θα πάνε το «τριφύλλι» στην επόμενη πίστα...